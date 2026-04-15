به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه (۲۵ فروردین) در گزارش ماهانه خود درباره بازار نفت ضمن تغییر پیش‌بینی پیشین خود، اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سال جاری به‌دلیل اختلال در صادرات ناشی از درگیری‌های خاورمیانه کاهش می‌یابد و افزایش قیمت‌ها هم سبب افت تقاضا می‌شود.

چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی مقدار تأثیر تنش‌ها در خاورمیانه بر تغییرات بازار نفت را نشان می‌دهد و پیش‌بینی‌های پیشین این نهاد انرژی را مبنی بر مازاد قابل‌توجه عرضه در سال ۲۰۲۶ تغییر می‌دهد.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت افزایش یافته و به سطح بی‌سابقه ۱۵۰ دلار برای هر بشکه نزدیک شده است و این موضوع مصرف‌کنندگان و دولت‌ها را تحت فشار قرار داده است تا در جهت صرفه‌جویی در مصرف سوخت اقدام کنند.

آژانس بین‌المللی انرژی در این گزارش اعلام کرد که عرضه نفت در سال جاری میلادی به‌دلیل تنش‌های خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد.

این مقدار معادل حدود ۱.۵ درصد از تقاضای جهان است و با پیش‌بینی ماه گذشته آژانس مبنی بر رشد یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه‌ای عرضه روزانه و افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای آن در گزارش ابتدای سال در تضاد است.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه مارس خود، جنگ در خاورمیانه را بزرگ‌ترین اختلال در عرضه نفت خواند و اکنون هم کاهش بیشتری را در زمینه تقاضا پیش‌بینی می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام اینکه جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران چشم‌انداز جهانی مصرف نفت را به‌طور کامل تغییر داده است، پیش‌بینی می‌کند رشد تقاضا در سال جاری ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.

این نهاد انرژی در ماه مارس پیش‌بینی کرده بود که رشد تقاضا در سال جاری ۶۴۰ بشکه در روز افزایش یابد.

به گفته آژانس، بر طرف شدن اختلال تردد از تنگه هرمز تنها مهم‌ترین متغیر در کاهش فشار بر منابع انرژی، قیمت‌ها و اقتصاد جهان است.

به طور کلی، پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از آن است که عرضه نفت در سال ۲۰۲۶ تنها ۴۱۰ هزار بشکه در روز بیشتر از تقاضا خواهد بود که این رقم با ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه مازاد عرضه روزانه پیش‌بینی‌شده در گزارش ماه گذشته متفاوت است.

با این حال، تحلیلگران دیگر هم بر این باورند که درگیری‌های خاورمیانه سبب کمبود عرضه در بازار می‌شود.

هشت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که تقاضا در سال جاری به‌طور میانگین ۷۵۰ هزار بشکه در روز از عرضه پیشی بگیرد.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیش‌بینی می‌کند کاهش عرضه در کوتاه مدت بیشتر شود.

این نهاد انرژی اعلام کرد که عرضه نفت در ماه مارس به‌دلیل اثرات ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال تردد در تنگه هرمز ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و ممکن است مقدار آن در ماه جاری میلادی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه دیگر کاهش یابد.

آژانس بین‌المللی انرژی در زمینه تقاضا هم گفت که کاهش پیش‌بینی‌شده یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در تقاضای روزانه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده بیشترین کاهش از زمان همه‌گیری بیماری کرونا تاکنون است.

بر اساس گزارش آژانس، کاهش تقاضا در اثر کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود و بیشترین کاهش مصرف نفت تاکنون از خاورمیانه و آسیا و اقیانوسیه به‌ویژه برای نفتا، گاز طبیعی مایع (ال‌پی‌جی) و سوخت جت بوده است.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هم روز دوشنبه (۲۵ فروردین) پیش‌بینی خود را درباره تقاضای جهانی نفت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی کاهش داد، اما چشم‌انداز کلی سال ۲۰۲۶ خود را تغییر نداد.