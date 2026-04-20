به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فوربس، ذخایر جهانی نفت در ماه جاری میلادی با کاهش ۴۵ میلیون بشکهای مواجه شده و از اواخر ماه مارس تاکنون روزانه حدود ۱۲ میلیون بشکه از تولید نفت جهان دچار اختلال شده است.
تشدید درگیریها و اختلال در تردد نفتکشها
به دلیل تشدید درگیریهای نظامی در منطقه، تردد نفتکشها در تنگه هرمز تقریباً متوقف شده است. بر اساس این گزارش، عبور نفت از این گذرگاه استراتژیک که در ماه فوریه بیش از ۲۰ میلیون بشکه در روز بود، در اوایل آوریل به کمتر از ۴ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. مجموع کاهش صادرات نفت کشورهای منطقه نیز از مرز ۱۳ میلیون بشکه در روز عبور کرده که معادل اختلال در تولید بیش از ۱۲ درصد از مصرف روزانه جهان است.
بزرگترین کاهش ماهانه تاریخ
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که کاهش عرضه نفت در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) به ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز رسیده؛ رقمی که بزرگترین افت ماهانه ثبتشده در تاریخ بازار جهانی نفت محسوب میشود. این نهاد هشدار داده است که تداوم اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز میتواند جهان را برای ماهها با بحران انرژی روبهرو کند.
چشمانداز تقاضا؛ از رشد به کاهش
آژانس بینالمللی انرژی همچنین پیشبینی قبلی خود درباره رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ را اصلاح کرده و اکنون انتظار دارد تقاضای جهانی نسبت به سال قبل روزانه ۸۰ هزار بشکه کاهش یابد. برآورد میشود در صورت تداوم شرایط کنونی، تقاضای نفت در سهماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند؛ افتی که شدیدترین کاهش از زمان همهگیری کووید–۱۹ ارزیابی میشود.
