۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

تشکیل کارگروه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در استان سمنان

گرمسار- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان بر ضرورت تشکیل کارگروه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید هرویه ظهر شنبه در بازدید از کارخانه آرد گرمسار و در جمع مدیران ذی ربط با اشاره به تشکیل کارگروه پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی در سطح استان اظهار داشت: هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی تاکید کرد: هدف ما تقویت ظرفیت‌های تولیدی استان و حمایت از صنایع راهبردی است.

عبدالرحیم تحصیلی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از وضعیت ذخایر گندم و فرآیند تولید آرد در استان گفت: تأمین و توزیع پایدار نیازمند تعامل سازنده میان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و شبکه توزیع است و این همکاری در حال حاضر روند مناسبی دارد

وی افزود: تأمین پایدار و مستمر آرد مورد نیاز نانوایی‌ها و شهروندان، از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است. تلاش داریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط و رفع موانع موجود، امنیت غذایی و آرامش بازار را تضمین کنیم.

کد مطلب 6810914

