تشکیل کارگروه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید هرویه ظهر شنبه در بازدید از کارخانه آرد گرمسار و در جمع مدیران ذی ربط با اشاره به تشکیل کارگروه پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی در سطح استان اظهار داشت: هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی تاکید کرد: هدف ما تقویت ظرفیت‌های تولیدی استان و حمایت از صنایع راهبردی است.

عبدالرحیم تحصیلی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از وضعیت ذخایر گندم و فرآیند تولید آرد در استان گفت: تأمین و توزیع پایدار نیازمند تعامل سازنده میان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و شبکه توزیع است و این همکاری در حال حاضر روند مناسبی دارد

وی افزود: تأمین پایدار و مستمر آرد مورد نیاز نانوایی‌ها و شهروندان، از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است. تلاش داریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط و رفع موانع موجود، امنیت غذایی و آرامش بازار را تضمین کنیم.