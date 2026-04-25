به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، نخستن گروه از حج تمتع ۱۴۰۵حامل ۱۲۱ نفر از عوامل و کارگزاران حج، امروز شنبه پنجم اردیبهشت وارد مدینه منوره شدند تا مقدمات اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه، خدمات درمانی و برنامه‌های فرهنگی زائران را فراهم کنند.

این گروه پس از انجام تشریفات قانونی، راهی هتل‌های محل اقامت خود در شهر پیامبر شدند تا زمینه را برای استقبال از ۳۰ هزار زائری فراهم کنند که قراراست در قالب بیش از ۲۳۶ کاروان به سرزمین وحی اعزام شوند.

مجوز اعزام زائران از ۲۹ فروردین نهایی شد و پس از مذاکرات مجدد با مسئولان وزارت حج عربستان و هماهنگی‌های سفارت ایران در عربستان، همچنین تلاش‌های وزارت راه و سازمان هواپیمایی برای حل مشکلات فضای پروازی، شرایط برای آغاز اعزام‌ها مهیا شد.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده اعزام‌ها از هفتم اردیبهشت از ایستگاه‌های پروازی روزانه ادامه خواهد داشت و زائران پس از ورود به سرزمین وحی و هفت روز اقامت در مدینه برای انجام اعمال عازم مکه مکرمه می‌شوند.