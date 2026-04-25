نمایش میدانی «از غزه تا میناب» در تجمعات چهارمحال و بختیاری اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «از غزه تا میناب» به کارگردانی مشترک معصومه امینی و محدثه ترابینژاد، با مدیریت تولید محدثه ترابینژاد و با رویکردی نو در اجرای تئاتر، با هدف ارتباط مستقیم با مخاطب، در قالب اجراهای میدانی در سطح شهر، میادین اصلی و محل تجمعات مردمی استان چهارمحال و بختیاری به اجرا درآمد.
این اثر نمایشی که بر پایهی واقعهی تلخ حمله موشکی آمریکا جنایتکار به دبستان دخترانه شجره طیبه میناب شکل گرفته است، در بازه زمانی ۱۹ فروردینماه تا ۱۰ اردیبهشتماه به بازنمایی این جنایت پرداخته و با هدف یادآوری بخشی از واقعیتهای تلخ و ادای احترام به شهدای دانشآموز و اهالی منطقه، در معرض دید عموم قرار گرفت.
در این نمایش که حاصل تلاش جمعی از هنرمندان جوان و متعهد است و هنر، معصومه امینی، مریم شاکریان، فاطمه زهرا رئیسی، فاطمه میرشکار، هدا کاووسی، نیایش شاکریان، ثنا ساعدی، حدیث فاضل و جانان ملکی به ایفای نقش پرداختهاند.
احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، در حاشیه اجرای این نمایش در تجمعات مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از تلاش هنرمندان و دستاندرکاران این پروژه گفت: هنر نمایش، بهویژه در قالب اجراهای میدانی و خیابانی، قدرتمندترین ابزار برای تبیین حقایق و انتقال پیامهای ارزشی به لایههای مختلف جامعه است. نمایش «از غزه تا میناب» تنها یک اجرای هنری نیست، بلکه فریاد عدالتخواهی و یادآور جنایاتی است که نباید در غبار فراموشی تاریخ گم شوند.
وی افزود: حوزه هنری استان با افتخار در کنار «باشگاه رشد» و دفتر کودک و نوجوان، از چنین ایدههای خلاقانهای حمایت کرده است. حضور بیواسطه هنرمندان در میان مردم و در دلِ میادین شهر، نشاندهنده تعهد هنرمندان ما به آرمانهای انقلاب و روایتگری صادقانه از ستمهای روا شده بر کودکان و مظلومان است.
قائدی تصریح کرد: تولید چنین آثاری در قالب پویش ملی «به کدامین گناه»، گامی موثر در جهت ارتقای سواد رسانهای و هنری جامعه است و حوزه هنری چهارمحال و بختیاری همواره از ایدههایی که هنر را به میان مردم میبرند و به دنبال ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت هستند، حمایت حداکثری خواهد کرد.
وی یاد آور شد: واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری همچنین ۸ اثر میدانی دیگر در جنگ رمضان در استان تولید کرد که این آثار نیز از ۱۹ اسفند تا ۲۷ اردیبهشت در میادین شهر به روی صحنه رفته است.
