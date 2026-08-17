به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اساس شیوه‌نامه برگزاری جشنواره تئاتر استان‌ها و به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری این جشنواره، 6 نفر از اعضای این شورا را برای برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.

بر این مبنی، ایمان اعتدالی و امید بسیم به عنوان معاون هنری و سینمایی و کارشناس مسئول تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ثریا امینیان به عنوان مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی استان و قاسم اسماعیلی دهکردی، امید مردانی بروجنی و هوشنگ عزیزی‌پور فارسانی به عنوان سه هنرمند تئاتر استان، 6 عضو شورای سیاست‌گذاری سی‌وهشتمین تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری را تشکیل دادند.

اعضای این شورا موظف هستند علاوه بر آسیب‌شناسی جشنواره‌های پیشین به منظور تدوین نیازها و ارتقای سطح کیفی جشنواره تئاتر استانی در سال 1405، برای تببین و هدایت سیاست‌های برگزاری جشنواره به عنوان یک رویداد مستقل هنری در استان و جذب حمایت‌های مالی و معنوی از دیگر سازمان‌ها، نهادها و ادارات استان برنامه‌ریزی کنند.

همچنین این شورا با انتخاب دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی، بحث نظارت بر امور جشنواره را قبل، هم‌زمان و بعد از برگزاری بر عهده می‌گیرد و بر اساس قواعد تعارض منافع، هیچ یک از اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره، امکان حضور در این رویداد را به عنوان کارگردان، نویسنده و بازیگر ندارد.

گفتنی است، جشنواره‌های تئاتر استانی به عنوان با سابقه‌ترین رویداد تئاتری استان‌ها از برگزاری نخستین دوره در سال 1368 تاکنون جایگاهی مهم برای رشد و توسعه هنر تئاتر با توجه به شاخصه‌های ملی، قومی، منطقه‌ای و جغرافیایی به شمار می‌آیند.

از آنجایی که بخشی از رقابت‌های نهایی جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز به برگزیدگان جشنواره‌های تئاتر استانی اختصاص دارد، شیوه برگزاری این رویداد در استان‌ها متناسب با فرآیندها و سیاست‌های اجرایی جشنواره تئاتر فجر در هر سال تدوین می‌شود.

این رویداد تئاتری در سال 1405 در چارچوب کلان برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای «پاسداشت و تقویت اصالت و هویت ایرانی – اسلامی» و «مردمی سازی و عدالت فرهنگی» و همچنین توجه ویژه به رخدادهای ملی اخیر مانند «جنگ تحمیلی 12 روزه» و «جنگ تحمیلی رمضان» و شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» برگزار خواهد شد.

در سی‌وهفتمین دوره جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری در سال گذشته، 14 اثر نمایشی صحنه‌ای و خیابانی با یکدیگر رقابت کردند که در پایان نمایش‌های «در» به کارگردانی حسین وکیلی، «گُر (بردین)» به کارگردانی داریوش خدادادی و «سیرکوت» به کارگردانی سعید شیرزاد به عنوان آثار برتر به دبیرخانه چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

هنرمندان چهارمحال و بختیاری در این دوره از جشنواره تئاتر فجر توانستند پنج عنوان برگزیده بخش‌های فراگیر، دیگرگونه‌های اجرایی و صحنه‌ای را به خود اختصاص دهند.