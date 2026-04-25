آژیر خطر در اصبع الجلیل به صدا درآمد؛ حمله موشکی از جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در المناره، مرگلیوت و مسکاف عام در اصبع الجلیل خبر دادند.

همزمان شبکه الجزیره از شلیک چند موشک از جنوب لبنان به سمت الجلیل علیا خبر دادند.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از فعال شدن پدافند هوایی این رژیم در مرز فلسطین اشغالی با لبنان برای رهگیری پهپادی خبر داد که در حال پرواز روی مواضع نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان است.

از سوی دیگر بعد از انتشار فیلم حمله حزب الله به خودروی هامر ارتش صهیونیستی، رسانه‌ها به نقل از ارتش، زخمی شدن چند نظامی صهیونیست را تایید کردند.

مقاومت اسلامی لبنان عصر امروز جمعه اعلام کرده بود که یک دستگاه خودروی هامر را در روستای القنطره در جنوب لبنان هدف قرار داده است.