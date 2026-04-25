  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

آژیر خطر در اصبع الجلیل به صدا درآمد؛ حمله موشکی از جنوب لبنان

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در المناره، مرگلیوت و مسکاف عام در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در المناره، مرگلیوت و مسکاف عام در اصبع الجلیل خبر دادند.

همزمان شبکه الجزیره از شلیک چند موشک از جنوب لبنان به سمت الجلیل علیا خبر دادند.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از فعال شدن پدافند هوایی این رژیم در مرز فلسطین اشغالی با لبنان برای رهگیری پهپادی خبر داد که در حال پرواز روی مواضع نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان است.

از سوی دیگر بعد از انتشار فیلم حمله حزب الله به خودروی هامر ارتش صهیونیستی، رسانه‌ها به نقل از ارتش، زخمی شدن چند نظامی صهیونیست را تایید کردند.

مقاومت اسلامی لبنان عصر امروز جمعه اعلام کرده بود که یک دستگاه خودروی هامر را در روستای القنطره در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

کد مطلب 6810971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بنده از پاسخ حزب الله لبنان به تجاوز گری های رژیم صهیونی استقبال می کنم

