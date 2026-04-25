  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

شهادت ۲۴۹۶ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی

وزارت بهداشت لبنان آماری از شهیدان و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس گذشته ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۲۴۹۶ نفر و زخمی شدن ۷۷۲۵ نفر دیگر در جریان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دوم مارس گذشته خبر داد.

از سوی دیگر منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی به ویرانگری و تخریب در شهرک مرزی دبل در جنوب لبنان ادامه می دهد به طوری که صفحه های خورشیدی این شهرک که برق آن را تامین می کند و نیز برخی منازل، راهها و درختان زیتون کهنسال را از بین می برند.

همزمان منابع لبنانی از انفجار شدید در القنطره در جنوب لبنان ناشی از تخریب و ویرانگیری نظامیان صهیونیست در این شهرک خبر دادند.

همچنین این منابع به حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به الطیریف کونین و بنت جبیل اشاره کردند.

کد مطلب 6811033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اینجورها کارها جنایت جنگیه خداکمکشون کنه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها