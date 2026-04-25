شهادت ۲۴۹۶ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۲۴۹۶ نفر و زخمی شدن ۷۷۲۵ نفر دیگر در جریان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از دوم مارس گذشته خبر داد.

از سوی دیگر منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی به ویرانگری و تخریب در شهرک مرزی دبل در جنوب لبنان ادامه می دهد به طوری که صفحه های خورشیدی این شهرک که برق آن را تامین می کند و نیز برخی منازل، راهها و درختان زیتون کهنسال را از بین می برند.

همزمان منابع لبنانی از انفجار شدید در القنطره در جنوب لبنان ناشی از تخریب و ویرانگیری نظامیان صهیونیست در این شهرک خبر دادند.

همچنین این منابع به حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به الطیریف کونین و بنت جبیل اشاره کردند.