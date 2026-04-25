حملات توپخانه اشغالگران به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات رسانه ای این رژیم به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع بیان کردند که وادی حسن در جنوب شهر صور از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی گلوله باران شده است. به موازات آن شهرک یحمر الشقیف نیز گلوله باران شده است.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی القنطره و القصیر در مرجعیون در جنوب لبنان را با توپخانه گلوله باران کرد. شهرک حولا نیز هدف حمله توپخانه ارتش اشغالگر قرار گرفت.

همزمان شبکه الجزیره از تخریب مناطق مسکونی و تاسیسات در شهر الخیام در جنوب لبنان از سوی ارتش اسرائیل خبر داد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به ساکنان آواره شده جنوب لبنان درباره حرکت به سمت جنوب و نزدیک شدن به مناطق مشخص شده هشدار داد.

در این اطلاعیه همچنین به لبنانی‌ها در خصوص نزدیک شدن به رود لیطانی و دره‌های الصلحانی و السلوقی هشدار داده شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین با ذکر اسامی ۵۹ روستای مرزی در جنوب لبنان تاکید کرد، لبنانی‌ها نباید به این روستاها بازگردند.