کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی به دست مقاومت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن دو نظامی دیگر به شکل خطرناک به دست رزمندگان مقاومت در جنوب لبنان خبر دادند.
از سوی دیگر روزنامه «هاآرتص» چاپ سرزمینهای اشغالی روز یکشنبه در گزارشی فاش کرد: از ابتدای ماه آوریل جاری تاکنون، ۱۱ نیروی پلیس این رژیم دست به خودکشی زدهاند.
طبق جزئیات منتشر شده، ۸ نفر از این افراد در حال خدمت فعال اعم از خدمت وظیفه یا نیروی کادری در ارتش و پلیس بودهاند و ۳ نفر دیگر نیز از نیروهای ذخیرهای هستند که در جنگ علیه نوار غزه مشارکت داشتند.
این روزنامه عبریزبان، آمار بالای خودکشیها را به چندین عامل نسبت داده است که در صدر آنها، فشار عملیاتی و روانی بیسابقه بر نظامیان طی سه سال گذشته قرار دارد.
همچنین بحرانهای روحی و روانی ناشی از حضور در میدان جنگ، به عنوان یکی از دلایل اصلی فروپاشی ذهنی نیروها عنوان شده است.
دادههای اخیر از جهش نگرانکنندهای در نرخ خودکشی نیروهای نظامی از تاریخ ۷ اکتبر به این سو است.
برای درک بهتر عمق این فاجعه، نگاهی به آمار سال گذشته میلادی نشان میدهد که در تمام طول آن سال، ۲۱ نظامی خودکشی کرده و ۲۷۹ نفر دیگر اقدام به خودکشی ناموفق داشتند؛ اما اکنون تنها در کمتر از یک ماه، آمار خودکشیهای موفق به ۱۱ مورد رسیده است که نیمی از آمار کل سال گذشته را شامل میشود.
نظر شما