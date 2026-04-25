۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

تداوم نقض آتش‌بس؛ حملات صهیونیست‌ها علیه جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس لبنان مجددا مناطقی را در این کشور هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که مناطقی را در اطراف دیر الزهرانی و کفررمان واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

همچنین گزارش شده که رژیم صهیونیستی اطراف بیت لیف و یاطر در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه ای خود قرار داده است.

این حملات توپخانه ای اطراف بیوت السیاد و حولا در جنوب لبنان را نیز دربرگرفت.

علاوه بر این پهپادهای جاسوسی اشغالگران صهیونیست در حریم هوایی ضاحیه جنوبی بیروت به پرواز درآمدند.

از زمان اعلام آتش بس در لبنان تاکنون رژیم صهیونیستی ده ها بار مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده است.

    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      خدا به حساب اعمالشون برسه وپشیمانشون کنه
    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      اینجور کارها جنایت جنگیه

