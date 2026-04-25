بزرگترین حلقه قرآنی جهان اسلام در حرم رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه بزرگترین حلقه قرآنی جهان اسلام با حضور ۱۲ هزار قرآنآموز مشهدی در صحن پیامبراعظم (ص)، حماسهای دیگر در جهت ترویج فرهنگ قرآنی خلق شد.
این گردهمایی باشکوه که با هدف وحدت و انسجام امت اسلامی و تقویت پیوندهای معنوی برگزار شد، با قرائت آیاتی چند از کلامالله مجید و اجرای برنامههای فرهنگی و دینی همراه بود.
دانش آموزان شرکتکننده با حضور خود، عشق و ارادت خود را به قرآن کریم به نمایش گذاشتند و فضایی معنوی و پر از شور و شعور حسینی را در صحن پیامبراعظم (ص) رقم زدند.
این مراسم که با نظم و استقبال بینظیری همراه بود، توانست عنوان بزرگترین حلقه قرآنی جهان اسلام را به خود اختصاص دهد.
نظر شما