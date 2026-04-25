به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام اظهار کرد: همزمان با دهه نورانی کرامت رضوی و در سالروز میلاد فرخنده حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، آیین معنوی و سنتی تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد منور رضوی همچون سنوات گذشته با حضور خادمان و عاشقان امام رئوف برگزار خواهد شد.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، صبح روز میلاد امام رضا(ع) رأس ساعت ۸، آیین تعویض پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد منور رضوی برگزار می‌شود. این مراسم آیینی دیرینه در آستان قدس رضوی است و هر ساله در سالروز میلاد حضرت رضا (ع) شور و نشاطی معنوی در میان زائران و خادمان ایجاد می‌کند.

وی افزود: همزمان با این مراسم، تعویض کشیک خادمان و نقاره‌نوازی ویژه روز میلاد نیز انجام خواهد شد تا فضای حرم مطهر رنگ و بوی عیدانه و رضوی به خود بگیرد.

بهنام در تشریح ویژگی‌های پرچم گنبد مطهر گفت: ابعاد پرچم گنبد امام رضا(ع) تا اواخر دهه ۸۰ حدود ۱/۵ در ۳ متر بود، اما به‌دلیل محدود بودن میدان دید، به دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی، میله پرچم تعویض و مرتفع‌تر شد. پس از آن، ابعاد پرچم به ۳ در ۴ متر افزایش یافت تا جلوه آن از صحن‌ها و رواق‌ها نمایان‌تر باشد.

به‌گفته معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی ، پرچم کنونی گنبد منور با رنگ سبز رضوی، مزین به آرم آستان قدس و عبارت قرآنی «نصرٌ من‌الله و فتحٌ قریب» است و دور تا دور آن، نام مبارک «رضا» به‌صورت هنرمندانه تکرار شده که زیبایی خاصی به آن بخشیده است.

وی، در توضیح خصوصیات پوش ضریح مطهر، گفت: پوش ضریح مطهر از بهترین نوع مخمل نفیس و گلدوزی‌شده تهیه می‌شود و ۱۶/۵ مترمربع مساحت دارد. این پوش با دقت و کیفیت بالا توسط هنرمندان برجسته با سنگ‌های زینتی تزیین شده و هر ساله در روز میلاد حضرت رضا(ع) تعویض می‌شود.

بهنام، ضمن اشاره به جایگاه این آیین معنوی در میان زائران تصریح کرد: تعویض پوش ضریح و پرچم گنبد از جمله مراسم‌های مورد انتظار در دهه کرامت رضوی است و هرساله جمع زیادی از زائران برای حضور در این لحظه‌های نمادین و روحانی در حرم مطهر حضور می‌یابند.