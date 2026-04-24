طاهری:جنگ رسانه ای اتحاد مردم ایران را هدف قرار داده است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری، در خطبههای عبادی ـ سیاسی این هفته نماز جمعه که با حضور خادمیاران حرم رضوی و جمعی از مردم ولایتمدار در صحن امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین سرمایههای نظام اسلامی، رهنمودها و هدایتهای حکیمانهی مقام معظم رهبری است که در شرایط جنگی و بحرانی امروز، مسیر روشنی پیش پای مردم قرار میدهد.
امام جمعه کاشمر افزود: در این شرایط که دشمنان با ایجاد بحرانهای اقتصادی، رسانهای و سیاسی بهدنبال تضعیف روحیه ملت هستند، لازم است مردم بیش از گذشته به یکدیگر رسیدگی کرده و روحیه همدلی و رعایت حقالناس را تقویت کنند، هرکس در هر جایگاهی قرار دارد، باید با عمل، اندیشه و توان خود برای تقویت ولایت و افزایش سرمایه اجتماعی کشور گام بردارد.
وی با اشاره به الگوی دینی در سیره امام رضا(ع) گفت: همانگونه که حضرت علیبنموسیالرضا(ع) در طول سالیان با صبر، علم و اخلاق خود دلهای مردم را به سوی حق جذب کردند، امروز نیز رهبر معظم انقلاب با درایت و استقامت، مردم را در برابر فتنهها و شبهات هدایت میکنند.
طاهری تصریح کرد: قرآن کریم به مؤمنان میآموزد که اگر دشمن از جنگ دست کشید، میتوان به صلح اندیشید، اما اگر در دشمنی خود پایدار ماند، باید با اقتدار در برابر او ایستاد، دشمن همواره وجود دارد و مؤمنان باید هوشیار باشند؛ زیرا امنیت و عزت بدون مقاومت به دست نمیآید.
امام جمعه کاشمر در ادامه با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن گفت: امروز دشمن، علاوه بر فشار اقتصادی، از طریق رسانهها در حال تهاجم فرهنگی و روانی است تا اختلاف میان مسلمانان را تشدید کند. در چنین شرایطی، مذاکره تنها زمانی معنا دارد که دشمن شکست را پذیرفته باشد و در پی استمرار تحریم و محاصره نباشد.
وی با بیان اینکه آمریکا و صهیونیسم جهانی همچنان در حال دشمنی با ملت ایران هستند، تصریح کرد: مسئولان و نیروهای نظامی باید با هوشیاری، دشمن را در صحنههای مختلف غافلگیر کنند؛ چرا که دشمن به ملتها و حتی کودکان بیگناه رحم نمیکند.
