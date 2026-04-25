کارگران در خط مقدم جبهه تولید ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی شیروانی شامگاه شنبه در دیدار با آیتالله محمدی لائینی، نماینده ولیفقیه در استان، از نقش کلیدی کارگران در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و نقشآفرینی آنان در جنگ اقتصادی تقدیر کرد.
حسینی شیروانی با اشاره به جایگاه برجسته کارگران در کشور، گفت: کارگران همواره در شرایط مختلف از جمله بحرانها و جنگهای اقتصادی، در خط مقدم جبهه تولید ایستادهاند و در توسعه کشور سهم بزرگی داشتهاند. هفته کار و کارگر فرصتی ارزشمند برای تجلیل از این قشر زحمتکش است که نقش تعیینکنندهای در اقتدار کشور دارند.
وی با بیان اینکه امسال بیش از ۲۰۰ برنامه مختلف در هفته کار و کارگر در استان برگزار میشود، افزود: در نخستین روز این هفته، جمعی از مسئولان و تشکلهای کارگری با حضور در گلزار شهدای ملامجدالدین، به شهدای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ادای احترام کرده و تجدید بیعتی دوباره با رهبر انقلاب اسلامی داشتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین به ایثارگریهای نیروهای نظامی و مردمی در جنگهای تحمیلی اخیر اشاره کرد و افزود: همهجانفشانیهای نیروهای مقتدر کشور برای عزت و امنیت مردم شایسته تقدیر است. همچنین از حضور فعال تشکلهای کارگری که در میدانهای مختلف از جمله جنگ اقتصادی به حمایت از نظام و رزمندگان دفاع مقدس پرداختهاند، قدردانی میکنم.
در ادامه این دیدار، مسئولان تشکلهای کارگری بر همافزایی بیشتر برای ارتقای خدمات به جامعه کارگری و تولید استان تأکید کردند و از لزوم توجه به مسائل معیشتی، اشتغال و حمایتهای اجتماعی برای این قشر پرتلاش سخن گفتند.
این دیدار صمیمی فرصتی بود برای تبادل نظر و هماهنگی بیشتر در جهت تقویت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در استان مازندران، بهویژه در حوزه کار و تولید.
