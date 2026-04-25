رحمتی: محیط بانان مصدوم خراسان شمالی با اورژانس هوایی نجات یافتند

تقی رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس مبنی بر حمله یک قلاده خرس به دو محیط‌بان در مناطق جنگلی که دچار جراحات شدید شده بودند،بالگرد اورژانس به پرواز درآمد و با تلاش تیم عملیاتی اورژانس هوایی استان به بیمارستان منتقل شدند.

رحمتی افزود: این عملیات نجات که در حدود سه ساعت به طول انجامید و با توجه به شرایط موجود در امنیت هوایی کشور،در شرایطی دشوار و با هماهنگی‌های فشرده میان اورژانس پیش بیمارستانی استان با سازمان اورژانس کشور،مدیریت بحران استانداری،هوانیروز کشور و همچنین با پیگیری نمایندگان مجلس،جناب آقایان سید محمد پاکمهر و محمد مهدی شهریاری انجام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با تلاش کادر حرفه ای پرواز و پیدا کردن محل فوریت،پس از پیاده روی مسافتی طولانی،کارشناسان اورژانس در منطقه ای صعب العبور بر بالین مصدومین حاضر شدند و پس از انتقال مصدومین به بالگرد اورژانس تمامی اقدامات لازم و حیاتی در حین انتقال توسط کارشناسان اورژانس هوایی صورت گرفت و مصدومین با وضعیت عمومی مطلوب به بیمارستان تحویل داده شدند و هم اکنون نیز وضعیت بالینی محیط‌بانان رضایت‌بخش ارزیابی شده اما همچنان تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارند.