سفیدگران: بیمه ۵۶۲ هزار نفر در خراسان شمالی رایگان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سفیدگران پیش از چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: از مجموع ۵۶۲ هزار نفر تمدید بیمه در خراسان شمالی، ۴۲۹ هزار نفر در صندوق روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و ۱۳۲ هزار نفر در صندوق سلامت همگانی (دهکهای ۱ تا ۵) به صورت رایگان تمدید شدهاند.
وی افزود: روستاییان، عشایر، شهروندان زیر ۲۰ هزار نفر و دهکهای ۱ تا ۵ معاف از پرداخت حق بیمه هستند.
سفیدگران گفت: دهکهای ۶ تا ۹ نیز از ۳۰ تا ۶۰ درصد تخفیف برخوردارند و دهک ۱۰ بدون تخفیف است.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی تأکید کرد: سامانههای بیمه سلامت پایدار است و مردم در صورت بروز مشکل میتوانند با شماره ۱۶۶۶ تماس بگیرند.
