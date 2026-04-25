۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

سازماندهی ۳۱ گروه جهادی بسیج کارگری در مازندران

ساری - مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا به سازماندهی بیش از ۳۱ گروه جهادی در قالب بسیج کارگری اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین محمدی‌راد شامگاه شنبه در دیدار با اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر و تشکل‌های کارگری با نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، گفت: در دنیای امروز، همبستگی و بصیرت جامعه کارگری در کنار دیگر اقشار، لازمه ادامه مسیر شهدای انقلاب است و این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.

وی افزود: مسئولیت‌پذیری کارگران در مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است و در بسیاری از برنامه‌ها و تجمعات مردمی، حضور فعال این قشر به‌خوبی نمایان است. در کنار فعالیت‌های اقتصادی، جامعه کارگری در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.

محمدی‌راد با اشاره به همکاری و هماهنگی مطلوب میان مدیران حوزه کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایان در استان، اظهار کرد: این تعامل مثبت در ماه‌های اخیر موجب حل برخی از مشکلات جامعه کارگری و تقویت برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی شده است. برگزاری نشست‌های بصیرتی، فضای‌سازی محیطی در واحدهای تولیدی، صدور بیانیه‌های حمایتی و حضور در تجمعات مردمی از جمله اقداماتی است که با همراهی تشکل‌های کارگری در استان انجام شده است.

وی همچنین از توزیع بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در ایام ماه مبارک رمضان و آستانه سال نو خبر داد و گفت: این بسته‌ها با مشارکت کارگران، خیرین و فعالان اقتصادی تأمین شده است. این اقدامات نشان‌دهنده روحیه ایثار و همدلی در جامعه کارگری است.

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا همچنین به سازماندهی بیش از ۳۱ گروه جهادی در قالب بسیج کارگری اشاره کرد و افزود: این گروه‌ها در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی، کمک‌های مردمی و پشتیبانی فعالیت دارند و برخی از آنها برای انجام مأموریت‌های خاص به مناطق مختلف اعزام شده‌اند.

محمدی‌راد با تأکید بر اهمیت حضور اجتماعی کارگران در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: این مشارکت‌ها نه تنها برای تقویت بنیان‌های اجتماعی کشور ضروری است، بلکه به‌عنوان الگویی برای سایر اقشار جامعه عمل می‌کند و مسئولیت اجتماعی را در بین کارگران تقویت می‌سازد.

وی در پایان به برنامه‌های گسترده هفته کارگر اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و صنفی برای این هفته در استان مازندران برنامه‌ریزی شده است که با مشارکت فعال تشکل‌های کارگری، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی برگزار خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم توجه جدی‌تر به مشکلات معیشتی کارگران و وضعیت واحدهای تولیدی تأکید کرد و خواستار اقدامات مؤثرتر از سوی مسئولان برای رفع این مشکلات شد.

کد مطلب 6811091

