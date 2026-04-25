سازماندهی ۳۱ گروه جهادی بسیج کارگری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین محمدی‌راد شامگاه شنبه در دیدار با اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر و تشکل‌های کارگری با نماینده ولی فقیه در مازندران، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، گفت: در دنیای امروز، همبستگی و بصیرت جامعه کارگری در کنار دیگر اقشار، لازمه ادامه مسیر شهدای انقلاب است و این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.

وی افزود: مسئولیت‌پذیری کارگران در مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است و در بسیاری از برنامه‌ها و تجمعات مردمی، حضور فعال این قشر به‌خوبی نمایان است. در کنار فعالیت‌های اقتصادی، جامعه کارگری در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.

محمدی‌راد با اشاره به همکاری و هماهنگی مطلوب میان مدیران حوزه کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایان در استان، اظهار کرد: این تعامل مثبت در ماه‌های اخیر موجب حل برخی از مشکلات جامعه کارگری و تقویت برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی شده است. برگزاری نشست‌های بصیرتی، فضای‌سازی محیطی در واحدهای تولیدی، صدور بیانیه‌های حمایتی و حضور در تجمعات مردمی از جمله اقداماتی است که با همراهی تشکل‌های کارگری در استان انجام شده است.

وی همچنین از توزیع بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در ایام ماه مبارک رمضان و آستانه سال نو خبر داد و گفت: این بسته‌ها با مشارکت کارگران، خیرین و فعالان اقتصادی تأمین شده است. این اقدامات نشان‌دهنده روحیه ایثار و همدلی در جامعه کارگری است.

مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا همچنین به سازماندهی بیش از ۳۱ گروه جهادی در قالب بسیج کارگری اشاره کرد و افزود: این گروه‌ها در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی، کمک‌های مردمی و پشتیبانی فعالیت دارند و برخی از آنها برای انجام مأموریت‌های خاص به مناطق مختلف اعزام شده‌اند.

محمدی‌راد با تأکید بر اهمیت حضور اجتماعی کارگران در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: این مشارکت‌ها نه تنها برای تقویت بنیان‌های اجتماعی کشور ضروری است، بلکه به‌عنوان الگویی برای سایر اقشار جامعه عمل می‌کند و مسئولیت اجتماعی را در بین کارگران تقویت می‌سازد.

وی در پایان به برنامه‌های گسترده هفته کارگر اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و صنفی برای این هفته در استان مازندران برنامه‌ریزی شده است که با مشارکت فعال تشکل‌های کارگری، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی برگزار خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم توجه جدی‌تر به مشکلات معیشتی کارگران و وضعیت واحدهای تولیدی تأکید کرد و خواستار اقدامات مؤثرتر از سوی مسئولان برای رفع این مشکلات شد.