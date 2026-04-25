سپاه: هر تجاوز با پاسخی در سطح بازدارندگی راهبردی مواجه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت پنجم اردیبهشت ماه سالروز شکست خفت بار عملیات نظامی امریکا موسوم به" پنجه عقاب "در حمله به طبس در سال ۱۳۵۹ ؛ عملیات اخیر آمریکایی ها در جنوب استان اصفهان و در میانه جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی، را تکرار حقارت کاخ سفید و شکست مقدّر استکبار جهانی، از ملت ایران دانست و تاکید کرد: هر تجاوز دیگر از اردوگاه دشمن و بدخواهان این سرزمین، بی‌تردید با پاسخی فراتر از انتظار دشمنان و در سطح بازدارندگی راهبردی مواجه خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تجاوز نظامی اخیر آمریکا به خاک مقدس ایران اسلامی در میانه جنگ تحمیلی و جنایتکارانه امریکایی صهیونی علیه ایران به جنوب استان اصفهان، تکرار همان خطای راهبردی در طبس به بهانه رهاسازی جاسوسان دربند دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) بود و نشان داد ایالات متحده هنوز از شکست حقارت بار و ننگین تاریخی خود در اردیبهشت ۱۳۵۹ عبرت نگرفته است و خوی تجاوزگرانه و استکباری آن همچنان در میدان و عرصه جدیدی از دشمنی علیه انقلاب و نظام اسلامی ادامه دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مدافع وطن، در تمامی جبهه‌ها و لایه‌های دفاعی و اطلاعاتی، برای مقابله با هرنوع اقدام زمینی، هوایی و... دشمن تاکید کرده است: اشراف اطلاعاتی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد برآوردها و پیش‌بینی‌ طرح‌های عملیاتی و دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رویارویی با اقدامات متنوع دشمن از جمله عملیات زمینی در سطحی است که حتی اردوگاه‌های اسرا را برای پذیرایی از متجاوزان احتمالی تدارک دیده است!

در این بیانیه تأکید شده است: آمریکایی‌ها بهتر است واقعیت را بپذیرند و بیش از این خود را بازیچه دست نتانیاهو نخست وزیر جنایت پیشه و کودک کش صهیونیستی، قرار ندهند؛ و نگاهی هم به پایگاه‌های سوخته و ویران‌شده‌شان خود در منطقه داشته باشند که زیر ضرب حملات قاطعانه و ویرانگر نیروهای مسلح ایران دیگر امکان احیا و بازسازی ندارند، و تنها راه و گزینه پیش‌روی آنان، جمع‌آوری بقایای انسانی و لجستیکی خود و خروج سریع و بی‌قید و شرط از منطقه است.

این بیانیه با تأکید بر تداوم راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در میدان به ویژه "مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز" آورده است: کنترل تنگه‌ی هرمز و حفظ سایه‌ی آثار بازدارنده آن بر سر آمریکا و همراهان کاخ سفید در منطقه،راهبرد قطعی ایران اسلامی در ادامه‌ی جنگ تحمیلی سوم علیه اردوگاه استکبار جهانی و پس از آن در میدان نقش آفرینی و تسهیل رفت و آمد کشتی‌ها و شناورهای تجاری همه کشورها، به استثنای شناورهای دشمن امریکایی صهیونی و وابستگان به آنها، است.