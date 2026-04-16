احداث طرح توسعه دادسرای شهرستان تکاب کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این آیین اظهار کرد: یکی از تاکیدات رهبر عزیز شهید بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی، تکریم مراجعین و توجه به کرامت مردم بود و یکی از مهمترین ضرورتهای این امر ارائه خدمات شایسته در یک فضای مناسب و در شأن مراجعین است.

وی ادامه داد: استان آذربایجان غربی از لحاظ فضای فیزیکی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و جزو استان های آخر در کشور بود ولی به در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان، برای رفع این کمبود بالغ بر ۴۰ هزار مترمربع پروژه در سطح استان تصویب و تامین اعتبار شد که مراحل احداث آنها در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به پروژه توسعه دادسرای تکاب اظهار کرد: این پروژه که امروز کلنگ زنی آن را شاهد هستیم یکی از پروژه های مصوب سفر رئیس قوه قضائیه است که در زمین پنج هزار مترمربعی با زیربنای بالغ بر ۲ هزار مترمربع احداث خواهد شد.

عتباتی از تمامی مسئولان شهرستان خواست برای تکمیل این پروژه در سریعترین زمان و حتی کمتر از بازه زمانی تعریف شده، کمک کنند تا شاهد محل شایسته احقاق حق و اجرای عدالت برای مردم این خطه از کشور که حق بزرگی برگردن نظام، انقلاب و کشور دارند باشیم.