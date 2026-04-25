توقیف ۴ محموله قاچاق سیر وحشی در عملیات مشترک در شمال خوزستان

محمد شفیعی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این محموله‌ها که شامل مقادیر قابل توجهی سیر وحشی بودند، در حین انتقال غیرقانونی توسط سه دستگاه خودروی نیسان و یک دستگاه پژو کشف و ضبط شدند.

وی در ادامه با اشاره به ارزش ریالی این کشفیات گفت: ارزش تقریبی این محموله‌های قاچاق بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دزفول ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و قاچاقچیان عرصه‌های منابع طبیعی، از مردم و طبیعت‌دوستان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و یا حمل غیرمجاز محصولات جنگلی و مرتعی، مراتب را بلافاصله به سامانه ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) اطلاع دهند.