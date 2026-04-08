  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان

وزیر امور خارجه در تماس تلفنی فرمانده ارتش پاکستان، از نقش سازنده و مسئولانه دولت پاکستان و تلاش‌های مستمر و موثر وی برای پایان دادن به جنگ قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، از نقش سازنده و مسئولانه دولت پاکستان و تلاش‌های مستمر وموثر وی برای پایان دادن به جنگ و تقویت صلح و امنیت در منطقه قدردانی کرد.

در این تماس، طرفین همچنین با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر آقای شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تداوم هماهنگی‌ها و پیگیری محورهای مورد توافق در آن گفت‌وگو تأکید کردند.

دو طرف در این گفتگو همچنین موارد نقض آتش‌بس در ایران و لبنان توسط رژیم صهیونسیتی را مورد بحث قرار دادند.

کد مطلب 6795487
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها