تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، از نقش سازنده و مسئولانه دولت پاکستان و تلاش‌های مستمر وموثر وی برای پایان دادن به جنگ و تقویت صلح و امنیت در منطقه قدردانی کرد.

در این تماس، طرفین همچنین با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی اخیر آقای شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تداوم هماهنگی‌ها و پیگیری محورهای مورد توافق در آن گفت‌وگو تأکید کردند.

دو طرف در این گفتگو همچنین موارد نقض آتش‌بس در ایران و لبنان توسط رژیم صهیونسیتی را مورد بحث قرار دادند.