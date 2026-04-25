به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی الهی خراسانی شامگاه شنبه در مراسم تجمع شبانه مردم سنندج، با سلام و درود بر پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع)، حضور در جمع مردم «مؤمن، مجاهد و ولایت‌مدار» کردستان را مایه افتخار دانست و اظهار کرد: این خطه قهرمان با تقدیم بیش از ۵ هزار شهید، همواره در صف نخست دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار داشته است.

وی با اشاره به آیه پایانی سوره فتح، افزود: خداوند در این آیه، شاخصه‌های یاران حقیقی پیامبر(ص) را بیان می‌کند؛ «اشداء علی الکفار» و «رحماء بینهم». به این معنا که مؤمنان در برابر دشمنان، قاطع، استوار و فریادگر هستند اما در میان خود، با مهربانی، مدارا و عطوفت رفتار می‌کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر نقد یا اختلاف‌نظری میان افراد وجود داشته باشد، باید در درون جامعه و با حفظ حرمت‌ها حل شود، نه آنکه به تقابل و تضعیف یکدیگر بینجامد؛ چرا که فریاد مؤمنان باید متوجه دشمن باشد، نه یکدیگر.

مومنان در برابر تهدید خارجی منسجم عمل کنند

حجت‌الاسلام الهی خراسانی با تأکید بر لزوم وحدت در برابر دشمن، تصریح کرد: قرآن کریم مؤمنان را به صف واحدی تشبیه می‌کند که همچون بنیانی مستحکم در برابر دشمن می‌ایستند؛ حتی اگر اختلاف‌سلیقه‌هایی داشته باشند، در برابر تهدیدات خارجی باید یکپارچه و منسجم عمل کنند.

وی هشدار داد: هرگونه تنازع و اختلاف در مقابل دشمن، موجب از بین رفتن هیبت و قدرت امت اسلامی می‌شود و به دشمنان امید و طمع می‌دهد، بنابراین نباید اجازه داد اختلافات داخلی به ابزار سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.

این سخنران در ادامه با اشاره به شعارهای مردم، گفت: ترجمان عملی این مفاهیم قرآنی در شرایط امروز، ایستادگی در برابر استکبار و محکومیت جنایات دشمنان است.

الهی خراسانی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان بدانند تا زمانی که پرچم اهل‌بیت (ع) برافراشته است و این ملت در مسیر ولایت حرکت می‌کند، ایران اسلامی با اقتدار به راه خود ادامه خواهد داد و رؤیای تسلیم ملت ایران هرگز محقق نخواهد شد.