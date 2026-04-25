به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ورمقانی در مراسم استقبال از کاروان خادمین حرم مطهر رضوی که همزمان با دهه کرامت، در استانداری کردستان برگزار شد با ابراز خرسندی از میزبانی این پرچم مقدس اظهار کرد: با حضور کاروان بیرق رضوی و خادمین حرم امام رضا(ع) استان کردستان به پرچم امام رئوف و مهربانی‌ها متبرک شد.

طبق اظهارات وی، حضور این پرچم مقدس برای مردم محب اهل بیت کردستان، سرزمین مجاهدت‌های خاموش و فداکاری‌های بزرگ، سرزمین ۵۵۳۶ شهید و پیشمرگان مسلمان کرد که هشت سال دفاع مقدس در کنار سایر رزمندگان خوش درخشیدند و اجازه ندادند یک میلی متر از خاک مقدس ایران در مرز کردستان در آن بازه زمانی به تصرف دشمن صهیونیستی در بیاد، مایه خیر و برکات معنوی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اینکه در کردستان طی جنگ ۱۲ روزه به عنوان یکی از استان‌های سراسر پر افتخار با انسجام بسیار بالا و همراه و همدل با مردم عزیز اسلامی ایران و در ۴۰ روز جنگ رمضان نیز حماسه‌ها خلق شد، خاطرنشان کرد: کردستانی‌ها با تقدیم بیش از ۱۵۰ نفر شهید و حضور شبانه در کف خیابان به پشتیبانی از رزمندگان دلاور سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و مرزبانی پرداختند.

ورمقانی با بیان اینکه کردستان با داشتن تاریخ و تمدن غنی، و قدمت بیش از ۷ هزار ساله که با کاوش های باستان شناسی به اثبات رسیده نماد و هویت ایران است افزود: استان کردستان سراسر ایثار و فداکاری است و ما کردها با افتخار به خود می‌بالیم که ایرانی، مسلمان و یکپارچه هستیم.

وی اضافه کرد: کردها هیچگاه نمی‌گذارند خواب تعبیر نشده دشمنان اسلام و ایران در خصوص تجزیه کردستان به منصه ظهور برسد و نقشه شوم دشمنان تجزیه طلب را نقش برآب خواهند کرد و این را عملا مردم کردستان در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه با آگاهی و بصیرت و حس وطن دوستی و وطن پرستی اثبات کردند.