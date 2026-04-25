  استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

اعزام زائران حج تمتع چهارمحال‌وبختیاری از هفته دوم اردیبهشت 

شهرکرد- مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری گفت: پیش‌بینی می‌شود اعزام حجاج استان هفته دوم اردیبهشت‌ماه انجام شود.

سعید محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات اعزام زائران حج تمتع امسال با اشاره به شرایط کنونی کشور و کاهش سقف اعزام از ایران به ۳۰ هزار نفر، اظهار کرد: سهم استان چهارمحال و بختیاری یک کاروان ۱۲۵ نفره مدینه قبل اعلام شده که ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت در حال انجام است.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سازمان حج و زیارت با همکاری نهادهای ذیربط شرایط و زیرساخت‌های تشرف حجاج را فراهم کرده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود اعزام حجاج در چهارمحال و بختیاری از هفته دوم اردیبهشت‌ماه به بعد انجام شود.

محمدی یادآور شد: زائران اعزامی تا کنون هفت جلسه آموزش را پشت سر گذاشتند و سه جلسه نیز تا پیش از اعزام برایشان پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص نحوه اعزام زائران حج تمتع استان، تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز نخستین کاروان زائران ایران از فرودگاه امام (ره) تهران عازم شدند امکان فعال شدن اعزام‌ها به صورت هوایی فراهم خواهد شد.

محمدی افزود: در صورت هماهنگی ایستگاه‌های پروازی از سایر نقاط کشور، زائران استان به صورت هوایی به مدینه منوره اعزام می‌شوند.

