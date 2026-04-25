سعید محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات اعزام زائران حج تمتع امسال با اشاره به شرایط کنونی کشور و کاهش سقف اعزام از ایران به ۳۰ هزار نفر، اظهار کرد: سهم استان چهارمحال و بختیاری یک کاروان ۱۲۵ نفره مدینه قبل اعلام شده که ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت در حال انجام است.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سازمان حج و زیارت با همکاری نهادهای ذیربط شرایط و زیرساخت‌های تشرف حجاج را فراهم کرده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود اعزام حجاج در چهارمحال و بختیاری از هفته دوم اردیبهشت‌ماه به بعد انجام شود.

محمدی یادآور شد: زائران اعزامی تا کنون هفت جلسه آموزش را پشت سر گذاشتند و سه جلسه نیز تا پیش از اعزام برایشان پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص نحوه اعزام زائران حج تمتع استان، تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز نخستین کاروان زائران ایران از فرودگاه امام (ره) تهران عازم شدند امکان فعال شدن اعزام‌ها به صورت هوایی فراهم خواهد شد.

محمدی افزود: در صورت هماهنگی ایستگاه‌های پروازی از سایر نقاط کشور، زائران استان به صورت هوایی به مدینه منوره اعزام می‌شوند.