۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

اعزام ۵۰۰ زائر خراسان‌جنوبی به سرزمین وحی؛ سه سناریو برای سفر حج

بیرجند- مدیر حج و زیارت خراسان‌جنوبی از اعزام ۵۰۰ زائر استان به حج تمتع خبر داد و گفت: زمان و نحوه اعزام زائران بر اساس شرایط کشور و در سه سناریوی زمینی، ترکیبی و هوایی تعیین می‌شود.

حسین دستگردی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: برای اعزام زائران حج تمتع سه سناریو شامل سفر زمینی، سفر ترکیبی (زمینی و هوایی) و سفر هوایی در نظر گرفته شده است.

مدیر حج و زیارت خراسان‌جنوبی با اشاره به وابستگی نحوه اعزام به شرایط کشور، افزود: در حال حاضر احتمال انجام سفر به صورت هوایی نیز مطرح است.

وی ادامه داد: در صورت اجرای سناریوی سفر زمینی، نخستین گروه زائران استان ششم اردیبهشت‌ماه اعزام خواهند شد، اما اگر اعزام به صورت هوایی انجام شود، زمان اعزام به نهم اردیبهشت‌ماه موکول خواهد شد.

دستگردی خاطرنشان کرد: امسال ۵۰۰ زائر از خراسان‌جنوبی در قالب چهار کاروان به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

