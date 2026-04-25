حسین دستگردی در گفتوگو با مهر اظهار کرد: برای اعزام زائران حج تمتع سه سناریو شامل سفر زمینی، سفر ترکیبی (زمینی و هوایی) و سفر هوایی در نظر گرفته شده است.
مدیر حج و زیارت خراسانجنوبی با اشاره به وابستگی نحوه اعزام به شرایط کشور، افزود: در حال حاضر احتمال انجام سفر به صورت هوایی نیز مطرح است.
وی ادامه داد: در صورت اجرای سناریوی سفر زمینی، نخستین گروه زائران استان ششم اردیبهشتماه اعزام خواهند شد، اما اگر اعزام به صورت هوایی انجام شود، زمان اعزام به نهم اردیبهشتماه موکول خواهد شد.
دستگردی خاطرنشان کرد: امسال ۵۰۰ زائر از خراسانجنوبی در قالب چهار کاروان به سرزمین وحی اعزام میشوند.
