به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صلواتیان از راهاندازی بیش از ۷۵ موکب مردمی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این موکب ها در ابتدا با محوریت پذیرایی آغاز به کار کرده و سپس فعالیتهای فرهنگی، رسانهای و پشتیبانی از جبهه مقاومت را نیز در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: این موکبها در نقاط مختلف شهر از جمله اطراف آرامگاه بوعلیسینا، محدوده شیرسنگی، میدان بعثت، و میادین دانشگاهی مستقر شدند و برنامههایی چون رجزخوانی، برپایی استیج، توزیع بستههای فرهنگی، کار کودک و نوجوان، فعالیتهای رسانهای، و حتی برنامههای خلاقانه مانند پرتاب دارت به تصاویر ترامپ و نتانیاهو را برای نوجوانان اجرا میکنند.
معاون فرهنگی ستاد پشتیبانی دفاع مقدس در همدان با بیان اینکه موکب دانشگاهیان و گروههای رسانهای در این اجتماعات نقش فعالی در گزارشگری میدانی و انعکاس پیام مردم ایران داشته است، افزود: حضور گسترده مردم از شهرکها و نقاط مختلف شهر در این تجمعات، نشاندهنده شناخت وظیفه خود در قبال جبهه مقاومت است.
وی در ادامه با بیان اینکه میدان امام خمینی(ره) به عنوان نماد این مقطع معرفی شده است، افزود: در میدان امام خمینی(ره) برنامههای رسانهای با حضور اقشار مختلف از جمله بسیجیان، حقوقدانان سپاه، و ستاد پشتیبانی دفاع مقدس برگزار شده است.
صلواتیان افزود: آموزشوپرورش، طلاب، گروههای فرهنگی و هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و هیأتهای حسینی نیز هر کدام با حضور فعال خود، استیج میدان امام(ره) را به نمادی زنده از شهر همدان تبدیل کردهاند.
وی با اشاره به اینکه در میدان امامزاده عبدالله(ع)، موکبهای بانوان با محوریت فعالیتهای فرهنگی، پذیرایی و کمک به ستاد پشتیبانی جنگ فعال هستند، بیان کرد: موکبهایی مانند نرجسانه، مهدی فاطمه، موکب اربعینی و موکب وابسته به امامزاده عبدالله(ع) علاوه بر فروش محصولات، به تبیین و کار فرهنگی جدی پرداختهاند.
معاون فرهنگی ستاد پشتیبانی دفاع مقدس در همدان ادامه داد: میدان فلسطین همدان شاهد حضور موکب دانشگاهیان و سلامت بود و ایستگاه عباسآباد نیز با حضور بچههای حج و زیارت، پذیرایی و فضاسازی صوتی مؤثر داشته است و باشگاه معلم محل حضور آموزشوپرورش بوده و اکنون حوزه هنری فعالیتها را ادامه میدهد.
وی با اشاره به اینکه موکب اصناف و بازاریان در میدان پروانهها و اجتماعات خوبی در بلوار ارم با حضور دانشجویان و علاقهمندان به خطبه رهبری شکل گرفته است، ادامه داد: در چهارراه پژوهش، موکب دانشگاهیان با برنامههایی چون مصاحبه، برنامههای تصویری، آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا، و راهاندازی مهدکودک سیار فعالیت داشته است و مقابل استانداری نیز بچههای «پنجتن آلعبا(ع)» با رجزخوانی و پذیرایی از وطندوستان حضور یافتهاند.
صلواتیان با بیان اینکه موکب پیشاهنگی نیز با راهاندازی مهدکودک و جذب نوجوانان و جوانان، فعالیتهای اثربخشی را انجام داده است، افزود: روستاهای همدان نیز با برپایی موکب در مناطق خود و همچنین حضور در تجمعات شهری، نقش مهمی ایفا کردهاند.
