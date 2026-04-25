به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد شامگاه شنبه در اجتماع مردم این شهرستان با بیان اینکه ا از رهبر کبیر انقلاب و امام شهید خود آموخته‌ایم که همه مأمور به تکلیف هستیم، اظهار کرد:اگر ملت ایران در جنگ هشت‌ساله ایستادگی کرد، به‌دلیل تکلیفی بود که بر دوش خود احساس می‌کرد.

فرماندار آستانه‌اشرفیه، افزود: ملت ایران در همه فتنه‌ها، تحریم‌ها و جنگ‌ها ـ چه جنگ ۱۲ روزه و چه امروز که در جنگ رمضان قرار داریم ـ ثابت‌قدم مانده است چرا که مردم از امام آموخته‌اند که باید به تکلیف عمل کنند و حضور امروز آنان نیز از همین احساس تکلیف سرچشمه می‌گیرد.

وی گفت: در ۴۷ سال انقلاب، دشمنان ملت ایران را در جنگ‌ها، ترورها، فتنه‌ها، اغتشاشات و حتی در جنگ‌های اخیر آزمودند، اما هنوز نمی‌فهمند ملتی که با نام امام حسین(ع) رشد کرده، چگونه در برابر تهدیدها می‌ایستد.

حیدری‌نژاد با بیان اینکه ملت ایران از کودکی از پدران و مادران خود آموخته‌اند که «ما ملت امام حسینیم»،تصریح کرد: ما نشان داده‌ایم که ملت شهادتیم و از امام حسین(ع) آموخته‌ایم که «ما را بکشید، زنده‌تر می‌شویم».

وی با اشاره به نقش تاریخی زنان ایرانی اظهار کرد:تاریخ ایران، از دوران باستان تا امروز، نشان داده هرگاه این سرزمین به حضور مردم نیاز داشته، بانوان در میدان بوده‌اند. امروز نیز در این پنجاه‌وچند روز اخیر، حضور پررنگ آنان در میدان مشهود است و این حضور، پشتوانه حفظ این حرکت بزرگ است.

فرماندار آستانه‌اشرفیه با بیان اینکه ملت ایران به نیابت از همه شهدا خطاب به رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند «ترامپ بشنو»، اظهار کرد: ما با کلام امام خود در میدان هستیم و با همان کلام نیز از میدان خارج خواهیم شد. اراده ایرانیان نشان داده که در برابر دشمن می‌ایستد.

وی افزایش سرمایه انسانی را اولین دستاورد جنگ رمضان بیان کردو افزود: دشمن تلاش کرد با رسانه‌ها و ماهواره‌ها سرمایه اجتماعی ما را تضعیف کند، اما حضور مردم از همه اقشار نشان داد این سرمایه تقویت شده است.

حیدری نژاد با بیان اینکه دومین دستاورد تثبیت قدرت نظامی کشور است، افزود: ما پیرو راه امام شهید، امام بزرگ و همه شهدایی هستیم که خون خود را برای سربلندی این نظام و انقلاب دادند. عهد می‌بندیم تا زمانی که مدیران و مسئولان ما در خیابان‌ها حضور دارند و تا زمانی که دشمن را از منطقه خارج نکرده‌ایم، در میدان خواهیم ماند.