سردار موحد: کارگران رزمندگان خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد در پیام خود به مناسبت هفته کار و کارگر تاکید کرد: هفته کار و کارگر فرصت مغتنمی است برای پاسداشت تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارگران که با اراده‌ای جهادی و دستان توانمند، عرصه کار و تولید را به خط مقدم مقاومت اقتصادی تبدیل کرده‌اند.

سردار موحد با اشاره به جایگاه والای کار در آموزه‌های اسلامی افزود: در مکتب اسلام، کار حلال و تلاش صادقانه کارگران کرامت والایی دارد و ارزش آن به مرتبه عبادت و جهاد ارتقا می‌یابد. این نگاه نشان می‌دهد که کارگر امروز، مجاهدی است که با تلاش برای پیشرفت و خدمت صادقانه، نقش مهمی در توسعه و استقلال ملی ایفا می‌کند.

وی همچنین نقش جامعه کارگری در تحقق اقتصاد مقاومتی را حیاتی دانست و تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی راهبردی برای تقویت توان داخلی، ارتقای بهره‌وری و افزایش تاب‌آوری ملی است و بدون حضور فعال و خلاقانه کارگران متعهد، تحقق این اهداف ممکن نیست. کارگران با کار کیفی، نوآوری و باور به توان ملی، بنیان‌های امنیت پایدار و وحدت کشور را تحکیم می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در پایان با گرامیداشت یاد شهدای عرصه کار و تولید و ارج نهادن به تلاش کارگران، هفته کار و کارگر را به همه تلاشگران، به ویژه کارگران ولایت‌مدار استان مازندران تبریک گفت و از خداوند متعال سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آنها را مسئلت کرد.