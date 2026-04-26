معاریو: میلیاردها دلار هزینه و خالی شدن ذخایر، نتیجه جنگ با ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد، جنگ با ایران نه تنها میلیاردها دلار هزینه روی دست آمریکا گذاشته است بلکه بر اساس تحلیل های جدید بخش زیادی از ذخایر تسلیحاتی دقیق و گران قیمت این کشور را نیز مصرف کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است، بر اساس تحلیل مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) نیروهای آمریکایی در طول ۳۹ روز جنگ از هزاران موشک کروز، موشکهای رهگیر و سیستمهای پیشرفته رهگیری استفاده کردند که بسیار فراتر از تخمینهای اولیه بود. در میان سیستمهایی که به طور ویژه آسیب دیدهاند، برخی از اجزاء سیستم دفاع هوایی و موشکی آمریکا قرار داشتند: موشکهای کروز تاماهاک، موشکهای رهگیر پاتریوت، سیستمهای THAAD و موشکهای SM-۳ و SM-۶.
بر اساس این گزارش، این سیستمها برای یک صحنه عملیات واحد در نظر گرفته نشدهاند، بلکه حتی در سناریوهای بسیار گستردهتر، داراییهای راهبردی برای آمریکا محسوب میشوند. برآورد شده که یک موشک تاماهاک تقریباً ۲.۶ میلیون دلار، یک موشک SM-۳ تقریباً ۲۸.۷ میلیون دلار، یک SM-۶ تقریباً ۵.۳ میلیون دلار، یک سیستم THAAD تقریباً ۱۵.۵ میلیون دلار و یک موشک پاتریوت تقریباً ۳.۹ میلیون دلار هزینه داشته باشد.
معاریو تصریح کرد، وقتی این هزینهها با هزاران پرتاب در عرض چند هفته ترکیب شوند، هزینهها در مدت زمان بسیار کوتاهی به میلیاردها دلار میرسد. بر اساس برآوردهای مذکور آمریکا در طول جنگ بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاک استفاده کرده است. همچنین گزارش شده است که هزاران موشک پاتریوت نیز استفاده شده است. با این حال مشکل نه تنها در مقدار استفاده شده، بلکه در پر کردن بسیار کند ذخایر نهفته است. برای برخی از سیستمها، تولیدکنندگان تخمین میزنند که دوره بین سفارش و تحویل میتواند به چهار سال برسد. تحلیلگران معتقدند اگر آمریکا مجبور به درگیری در یک رویارویی بزرگ دیگر مثلاً با چین شود، ممکن است معلوم شود که ذخایر فعلی به طرز خطرناکی کم هستند.
بر اساس این گزارش، عامل دیگری که مسائل را برای واشنگتن پیچیده میکند این است که متحدان آمریکا از جمله اوکراین و کشورهای خاورمیانه، نیز به همان ذخایر تسلیحاتی وابسته هستند. این بدان معناست که واشنگتن نه تنها باید ذخایر خود را دوباره پر کند، بلکه همچنان به تعهدات بین المللی خود در بحبوحه فشارهای قابل توجه و مداوم تولید، عمل کند.
