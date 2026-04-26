به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی شنبهشب در تجمع پرشور مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی اظهار کرد: در تجمعات شبانه، هر فرد برای خود وظیفه و رسالتی تعریف کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: برخی موکبداری میکنند، عدهای مسئولیت تنظیم صوت و بلندگوها را بر عهده دارند و مردم نیز با حضور پرشور و در دست داشتن پرچم، در واقع به این میدان فراخوانده شدهاند.
سالاریمکی با اشاره به بیش از ۵۰ شب حضور مردم در میادین و خیابانهای شهر تأکید کرد: گویی قرار مردم، ماندن در خانه نیست، بلکه قرارشان، قرار میدان است.
وی ادامه داد: مردم امروز دریافتهاند که سینهزدن در روضهها، تکان دادن پرچم ایران و گفتن «اللهاکبر» در یک مسیر قرار دارد، چراکه هر دو برای حمایت از دین خداست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: خداوند امروز رسالت بیدار کردن قلبها و دلها در دنیا را بر عهده ما گذاشته است.
سالاریمکی با اشاره به تولیدات فاخر جوانان خراسان جنوبی با محتوای جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: بسیاری از این کلیپها حتی در سطح بینالمللی بازدیدهای میلیونی داشتهاند و از این جهت به جوانانمان افتخار میکنیم.
وی بیان کرد: دو روز پیش در ایستگاه قطار طبس به استقبال خانواده شهدای دانشآموز شهید میناب رفتیم که واقعاً از روحیه بسیار بالایی برخوردار بودند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به حادثه صحرای طبس در سال ۵۹ ادامه داد: این حوادث نشان میدهد اگر مردمی با ایمان انقلاب کنند و در این مسیر پایدار بمانند، خداوند نیز توفیقات و حمایت خود را شامل حال آنان خواهد کرد.
سالاریمکی گفت: در ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ نیز خداوند معجزهای دیگر از جنس معجزه صحرای طبس را در اصفهان به ما نشان داد و نیروهای آمریکایی در عملیات «شکارچیان شب» با هواپیماهای پیشرفته، شکست مفتضحانهای خوردند.
نظر شما