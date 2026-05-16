هفت مسیر ثابت برای اجتماعات شبانه کرمانشاه تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عبدی صبح شنبه، در نشست هماهنگی مواکب اجتماعات شبانه با حضور فرماندار کرمانشاه و مسئولان مواکب، از ساماندهی محل برگزاری تجمعات مردمی در سطح شهر خبر داد.

وی با قدردانی از فعالیت خادمان مواکب طی هفته‌های اخیر اظهار کرد: اجتماعات شبانه مردمی اکنون وارد دوازدهمین هفته برگزاری شده و طی این مدت، مواکب و نیروهای مردمی با تمام توان در میدان حضور داشته‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: پس از بررسی‌های انجام شده در جلسات مختلف و هماهنگی با اعضای شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی، مقرر شد اجتماعات شبانه به‌صورت ثابت در هفت نقطه شهر کرمانشاه برگزار شود.

حجت‌الاسلام عبدی تصریح کرد: بر این اساس، دو مسیر در شمال شهر، دو مسیر در جنوب و سه مسیر در مرکز کرمانشاه برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های شبانه تعیین شده است تا مردم محلات مختلف بتوانند در برنامه‌ها حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: هدف از این تصمیم، ایجاد نظم بیشتر، کاهش جابه‌جایی‌های مکرر مواکب و مدیریت بهتر خدمات‌رسانی در سطح شهر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات جابه‌جایی مواکب گفت: برخی موکب‌داران هر شب هزینه‌های زیادی برای انتقال تجهیزات پرداخت می‌کنند و تقسیم‌بندی مواکب در مناطق مختلف شهر می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.

حجت‌الاسلام عبدی همچنین بر ضرورت استقرار مواکب در پیاده‌روها و پرهیز از ایجاد انسداد در مسیر حرکت مردم و خودروها تأکید کرد و افزود: اصل این برنامه‌ها حضور و راهپیمایی مردمی است و مواکب باید در خدمت این هدف قرار گیرند.

وی با اشاره به تقویت سیستم صوت مرکزی اجتماعات اظهار کرد: با توجه به تأمین تجهیزات صوتی مناسب، از مواکب درخواست شده از پخش همزمان صوت خودداری کنند تا نظم برنامه‌ها حفظ شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین خواستار مدیریت بهتر در استفاده از کارتخوان‌ها و جمع‌آوری کمک‌های مردمی شد و گفت: مشارکت مردمی ضروری است اما باید این موضوع با حفظ شأن مراسم و در چارچوب مناسب انجام شود.

حجت‌الاسلام عبدی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همدلی در اجتماعات مردمی تأکید کرد و از همکاری مسئولان استانی، فرمانداری، نیروهای انتظامی و خادمان مواکب قدردانی کرد.