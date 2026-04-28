به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این اندام نادیده گرفته شده در واقع می‌تواند کلید اصلی برای چگونگی پیر شدن افراد و زنده ماندن در برابر بیماری‌های تهدیدکننده جان باشد.محققان دانشگاه ماساچوست در بوستون از هوش مصنوعی (AI) برای تجزیه و تحلیل بیش از ۲۷۰۰۰ اسکن پزشکی استفاده کردند. آنها کشف کردند بزرگسالانی که تیموس سالم و فعال دارند، عمر طولانی‌تری دارند و در مبارزه با سرطان و بیماری‌های قلبی به طور قابل توجهی بهتر هستند.

این یافته‌ها، می‌تواند نحوه پیش‌بینی پزشکان از سلامت طولانی مدت بیمار را تغییر دهد.تیموس به عنوان یک اردوگاه آموزشی برای سلول‌های T، سربازان نخبه سیستم ایمنی بدن که عفونت‌ها و سلول‌های سرطانی سرکش را شناسایی و از بین می‌برند، عمل می‌کند. این غده در پشت استخوان قفسه سینه، درست زیر ناحیه گلو قرار دارد.در حالی که این اندام به طور طبیعی با افزایش سن افراد کوچک می‌شود، این مطالعه نشان داد که ویژگی و سرعت این فرآیند کوچک شدن بین افراد بسیار متفاوت است. محققان از این فرآیند به عنوان «فروپاشی تیموس» یاد می‌کنند.

«هوگو آرتس»، مدیر برنامه هوش مصنوعی در پزشکی در دانشگاه ماساچوست، گفت: «تیموس برای دهه‌ها نادیده گرفته شده است و ممکن است قطعه گمشده‌ای در توضیح اینکه چرا افراد به طور متفاوت پیر می‌شوند و چرا درمان‌های سرطان در برخی از بیماران شکست می‌خورند، باشد.»دو مطالعه جدید بر اساس اسکن‌ها و سایر داده‌های جمع‌آوری‌شده در طول آزمایش غربالگری ملی ریه و شرکت‌کنندگان در مطالعه قلب فرامینگهام انجام شدند.با استفاده از اسکن‌ها، مدل هوش مصنوعی اندازه و ترکیب تیموس را تجزیه و تحلیل کرد تا به بیماران نمره سلامت تیموس بدهد.

این مطالعه نشان داد افرادی که نمرات تیموس بالا و سالمی دارند، موارد زیر را نشان می‌دهند: ۵۰ درصد خطر کمتر مرگ زودرس به هر دلیلی۶۳ درصد خطر کمتر مرگ ناشی از مشکلات قلبی ۳۶ درصد خطر کمتر ابتلا به سرطان ریهدر مطالعه دوم روی ۱۲۰۰ بیمار که تحت ایمونوتراپی قرار داشتند، افرادی که تیموس قوی داشتند، ۳۷٪ خطر کمتر بدتر شدن سرطان و ۴۴ درصد خطر کمتر مرگ داشتند.

محققان دریافتند که تیموس به خودی خود از کار نمی‌افتد- انتخاب سبک زندگی نقش عمده‌ای در این امر دارد. سیگار کشیدن، وزن بالای بدن و التهاب مداوم، همگی با ضعیف‌تر شدن تیموس مرتبط بودند.آرتس گفت: «بهبود درک و نظارت ما از سلامت تیموس در نهایت می‌تواند به پزشکان کمک کند تا خطر بیماری را بهتر ارزیابی کرده و تصمیمات درمانی را هدایت کنند.

محققان خاطرنشان کردند که یافته‌های آنها باید در مطالعات آینده تأیید شود. آنها همچنین پیشنهاد می‌کنند که بررسی شود که آیا تغییر عوامل سبک زندگی ممکن است عملکرد تیموس را بهبود بخشد و آیا درمان‌هایی مانند پرتودرمانی ممکن است بر سلامت تیموس تأثیر بگذارد یا خیر.