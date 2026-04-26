نسخه نجات بخش امام رضا(ع)چیست؟/امری که مرز بین بهشت و جهنم را مشخص کرد

یادداشت مهمان_رضا معممی مقدم، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه: در تاریخِ کلمات، کمتر عبارتی به اندازه آنچه در خاک نیشابور از زبان علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) جاری شد، توانسته است هندسه‌ اعتقادی یک مکتب را ترسیم کند. «حدیث سلسله‌الذهب» تنها یک روایت نیست؛ بلکه یک «نقشه‌ی راهِ توحیدی» است که امام در حساس‌ترین ایستگاهِ سفر خود، برای همیشه در حافظه تاریخ حک کردند تا مرز میان «ایمان حقیقی» و «دین‌داریِ صوری» روشن بماند.

۱. توحید؛ دژِ نفوذناپذیر

امام با نقلِ مستقیم از سلسله‌ی پدران خود تا پیامبر (ص) و جبرئیل و سرانجام ذات اقدس الهی، فرمودند: «کلمةُ لا اِلهَ اِلّا اللّه حِصنی...». در بخش نخست این کلام، «توحید» به عنوان دژ و قلعه‌ای معرفی شده که ورود به آن، مایه‌ی امنیت مطلق از عذاب الهی است. تا اینجای سخن، تمام مذاهب اسلامی در آن مشترک بودند؛ اما نبوغِ الهیِ امام در بخش دوم تجلی یافت.

۲. ولایت؛ شرطِ ورود و صیانت

توقفِ هوشمندانه‌ی کاروان و اضافه کردن عبارت «بِشُروطِها وَ اَنَا مِن شُروطِها»، جریانی نوین در اندیشه اسلامی ایجاد کرد. امام با این کلام، «توحید» را از یک مفهوم انتزاعی و ذهنی، به یک «واقعیتِ عینی و سیاسی» پیوند زدند. پیام صریح امام این بود: توحید بدونِ پذیرشِ رهبریِ الهی (ولایت)، خانه‌ای بدونِ در و دژی بدونِ نگهبان است. ولایت، نه چیزی در عرضِ توحید، بلکه «شرطِ تحقق» و «مرزِ صیانت» از حقیقتِ بندگی است.

۳. پیوندِ عمودیِ خالق و مخلوق

در منطقِ سلسله‌الذهب، ولایتِ اهل‌بیت (ع) استمرارِ حاکمیت الهی بر زمین است. اگر خدا را به عنوان تنها فرمانروای هستی بپذیریم (توحید)، ناگزیر باید فرمانروای منصوب از سوی او را نیز گردن نهیم. این پیوند، جلوی هرگونه انحراف و سوءتعبیر از دین را می‌گیرد. بدونِ «امامِ حق»، توحید می‌تواند ابزاری در دستِ حاکمانِ جور (مانند بنی‌عباس) شود تا به نام خدا، بر بندگان خدا ستم کنند. امام رضا (ع) با معرفی خود به عنوان «شرطِ توحید»، مشروعیتِ هر قدرتی که متصل به سرچشمه‌ی ولایت نباشد را زیر سؤال بردند.

۴. رسالتِ امروز ما در بقاع متبرکه

تبیین حدیث سلسله‌الذهب، رسالتِ اصلیِ ما در مدیریتِ بقاع متبرکه است. هر بقعة متبرکه، در حقیقت شعبه‌ای از همان «حِصنِ الهی» است. ما وظیفه داریم به زائران بیاموزیم که زیارت، تنها یک عملِ عبادیِ فردی نیست؛ بلکه تجدیدِ عهد با «شرطِ توحید» است. تکریم امامزادگان، در واقع فریادِ بلندِ این حقیقت است که مسیرِ رسیدن به خدا، از کوچه‌ی ولایت می‌گذرد.

«سلسله‌الذهب»، زنجیره‌ای طلایی است که زمین را به عرش می‌دوزد. امام رضا (ع) در نیشابور به جهانیان آموختند که اسلامِ بدونِ امام، کالبدی بدونِ روح است. امروز نیز در کشاکشِ فتنه‌ها و مکاتبِ ساخته‌ی بشر، تنها راهِ ماندن در دژِ امنِ الهی، چنگ زدن به حبل‌المتینِ ولایت است. حکمرانی، سیاست، اخلاق و معنویت، همگی زمانی «توحیدی» هستند که مُهرِ «ولایتِ رضوی» بر پیشانی داشته باشند.