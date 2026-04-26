به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری جلسه هم‌اندیشی و هم‌افزایی دیدگاه‌ها با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور، اصغر نوراله‌زاده رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از معاونین و مدیران معاونت علمی امروز پنجم اردیبهشت‌ماه در محل معاونت علمی برگزار شد.

هدف از این جلسه، شنیدن دغدغه فعالان این حوزه با توجه به شرایط کنونی کشور و پویا کردن این بخش از بدنه اقتصادی بود.

معاون علمی رئیس‌جمهور در ابتدای این نشست طی سخنانی گفت: جنگ رمضان، چهار شاخه اساسی داشت؛ نخست میدان، دوم مردم حاضر در صحنه، سوم دیپلماسی و چهارم فعالان اقتصادی‌ که ماندند و به اقتصاد کشور کمک کردند. یکی از ارکان مهم این بخش فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستند و در صحنه ماندن این بخش به واقع ارزشی کمتر از «میدان» نداشت.

حسین افشین در ادامه به میزان آسیب‌های وارده به واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در جریان جنگ رمضان پرداخت و خاطرنشان کرد: تا این لحظه دست‌کم ۲۹۰۰ واحد صنعتی –تولیدی و صنفی-توزیعی در جنگ آسیب دیده است که از این تعداد حدود ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان هستند و از تعداد کل شرکت‌های آسیب‌دیده ۵۰۰ شرکت کاملا تخریب شده‌اند.

او در ادامه بر چرایی حساسیت آسیب به حوزه‌های دانش‌بنیان متمرکز شد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان به نیروی انسانی متکی هستند و اگر نتوانیم نیروی انسانی متخصص را حفظ کنیم ممکن است در بخشی خارج از حوزه تخصص‌ خود به کار گرفته شود که جایگزینی مجدد آن‌ها عدم النفع زیادی به دنبال دارد؛ آسیب پنهان شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار بیشتر از آسیب زیرساخت‌های فیزیکی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین به اختیارات «۱۲۷» و «۱۳۸» ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور، گریز زد و گفت: بر اساس این اختیارات، برای رفع مسائل کشور در حوزه‌های راهبردی، کارگروه‌هایی تشکیل شده است که اختیارات آن در حد هیأت وزیران است.

وی با اشاره به اهمیت حوزه اقتصاد دیجیتال، طرح مسائل آن را در یک کارگروه خاص ضروری دانست و افزود: می‌کوشیم تا پیشنهاد ایجاد کارگروهی با محوریت اقتصاد دیجیتال را بر اساس اختیارات «۱۲۷» و «۱۳۸» در هیئت دولت ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال از دی‌ماه دچار آسیب شده است و تا به امروز ادامه پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: به هر حال هر سیستمی تاب‌آوری خاص خود را دارد این در حالی است که زمان تاب‌آوری در بدنه دانش‌بنیان کوتاه‌تر است چراکه برخلاف بسیاری از صنایع مادر از پشتوانه مالی قابل توجهی برخوردار نیست و این نکته‌ای است که بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در بخش پایانی از صحبت‌های خود به موضوع قطع اینترنت متمرکز شد و گفت: درکوتاه‌مدت نمی‌توان در زمینه رفع محدودیت‌های اینترنتی قولی داد به ویژه اینکه در حال حاضر مسائل امنیتی کشور در اولویت قرار دارد اما با این حال می‌کوشیم تا برای کاهش آسیب شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال راه‌حل‌های عملی ارائه کنیم چراکه بر این باوریم مهم‌ترین رکن امنیت و بازدارنگی برای یک کشور، «اقتصاد» آن است.

اصغر نوراله‌زاده رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: ما در صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۴۰۴برای ۵۰ شرکت برتری که در حوزه فناوری اطلاعات فعال بودند، بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان مصوبات تسهیلاتی داشتیم و نزدیک به ۲۹۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه اعتباری صادر کردیم. در جنگ ۱۲ روزه با مجموع منابعی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اهرم کردیم، سه همت به شرکت‌ها تسهیلات اعطا شد.

او ادامه داد: اخیرا در بسته‌ای که بهمن‌ماه با همکاری معاونت علمی طراحی کردیم به دلیل کوچک بودن شرکت‌ها و تلاقی آن با جنگ رمضان، حدود ۸۳ میلیارد تومان پرداخت شد همچنین در بسته جدیدی که برای جنگ رمضان تدوین شده است نیز نزدیک ۴۸۰ میلیارد تومان درخواست‌های ثبت شده داریم که امیدواریم بتوانم در زمان کوتاهی این موارد را عملیاتی کنیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان، با بیان اینکه مشخص نیست شرایط جنگی تا چه زمان و با چه کیفیتی ادامه‌دار شود ، پیشنهاد داد: مدلی همچون ساختار بیمه برای حوزه‌های فناوری اطلاعات که از شرایط بحرانی متاثر هستند، می‌تواند مفید باشد که البته تدوین این مهم نیازمند بررسی همه جانبه است.