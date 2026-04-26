محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین نشست گروه کاری گردشگری استان اصفهان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی طرحهای سرمایهگذاری حوزه گردشگری و با حضور مدیران کل استانداری و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
وی افزود: در این نشست هفت طرح سرمایهگذاری در حوزه گردشگری با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۶ همت و ظرفیت اشتغالزایی بیش از ۵۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفت که نشاندهنده روند رو به رشد سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری استان است.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: طرحهای مطرحشده شامل ایجاد یک سفرهخانه سنتی در شهرستان ورزنه، احداث یک مجتمع گردشگری در نطنز، ایجاد یک محوطه گردشگری در سمیرم، احداث یک اردوگاه گردشگری و یک مجتمع گردشگری در شهرستان آران و بیدگل، ساخت یک هتل پنج ستاره در شهر اصفهان و همچنین یک مجتمع گردشگری در شهرستان لنجان است.
اکبری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در استان اصفهان تصریح کرد: توسعه این طرحها میتواند علاوه بر افزایش ظرفیتهای اقامتی و خدماتی، زمینه رونق اقتصادی مناطق مختلف استان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و گفت: تسهیل روند اداری و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران از جمله موضوعاتی است که در این نشست مورد توجه قرار گرفت تا اجرای طرحهای گردشگری با سرعت بیشتری دنبال شود.
