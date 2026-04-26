  1. استانها
  2. اصفهان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۲

۷ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۶ همت در اصفهان بررسی شد

اصفهان-رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های میراث‌فرهنگی اصفهان از بررسی هفت طرح بزرگ گردشگری در نخستین نشست گروه کاری گردشگری استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین نشست گروه کاری گردشگری استان اصفهان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری و با حضور مدیران کل استانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

وی افزود: در این نشست هفت طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶ همت و ظرفیت اشتغال‌زایی بیش از ۵۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفت که نشان‌دهنده روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری استان است.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: طرح‌های مطرح‌شده شامل ایجاد یک سفره‌خانه سنتی در شهرستان ورزنه، احداث یک مجتمع گردشگری در نطنز، ایجاد یک محوطه گردشگری در سمیرم، احداث یک اردوگاه گردشگری و یک مجتمع گردشگری در شهرستان آران و بیدگل، ساخت یک هتل پنج ستاره در شهر اصفهان و همچنین یک مجتمع گردشگری در شهرستان لنجان است.

اکبری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان اصفهان تصریح کرد: توسعه این طرح‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی، زمینه رونق اقتصادی مناطق مختلف استان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و گفت: تسهیل روند اداری و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران از جمله موضوعاتی است که در این نشست مورد توجه قرار گرفت تا اجرای طرح‌های گردشگری با سرعت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6811472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها