۱۴۰۰واحد مسکونی برای مددجویان نهادهای حمایتی استان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، زبیر موسوی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سایت یکهزار و ۱۰ واحدی در دهدشت نیز پیشرفت کاری مطلوبی دارد و همچنین در شهرستان‌های لیکک، مارگون و دنا نیز واگذاری زمین و رفع معارضات انجام شده است.

وی بیان داشت: ۷۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد که تا کنون طرح هادی برای همه این روستاها انجام و بازنگری طرح هادی در ۵۵۰ روستا نیز انجام شده است.

موسوی تصریح کرد: در سال گذشته، ۹۰۰ هزار متر مربع آسفالت معابر در روستاهای استان انجام شد و امیدواریم با تخصیص اعتبار این مهم ادامه یابد.

وی افزود: یکهزار و ۸۳۰ فقره سند مسکن روستایی و شهری در استان صادر شده و در قالب طرح منظومه روستایی نیز با هدف اشتغالزایی، کاشت گیاهان دارویی به صورت پایلوت در شهرستان گچساران در دستور کار قرار دارد.

موسوی اظهار داشت: رفع مشکلات مردم در روستاها به ویژه در حوزه اجرای طرح‌های هادی به جد در دستور کار این بنیاد قرار دارد.

وی افزود: تأمین زمین برای ساخت مسکن در سه شهرستان بویراحمد، باشت و دنا با مشکل مواجه است.