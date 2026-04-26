خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ «میپرسد: من کیستم؟ چرا باید خوب باشم؟ چه چیزی مرا ارزشمند میکند؟ و این پرسشها آغاز سفری است به سوی خودشناسی، عزت و گمگشتگیهای هویتی و روحی که به دنبال یک من خوب در کنار تن خوب میگردد و به هر سرپناهی برای یافتن آنها پناه میبرد». این سطرها بخشی از مقدمه کتاب «خودت را صدا کن» به قلم زهرا نجفی شلمزاری است که به تازگی وارد بازار نشر شده و در دهه کرامت و روز دختر در شلمزار رونمایی شد. این نویسنده و پژوهشگر حوزه نوجوان معتقد است، نوجوانی فصل بیداری و اندیشیدن، احساس و اراده است و در این فصل، انسان نه تنها با جهان بیرون بلکه با جهان درونی خود آشنا میشود و اساساً نوجوانی فصل رسیدن از سطح به عمق است.
هیچکس به اندازه خود نوجوان نمیتواند به خودش کمک کند و این کتاب تلاشی برای همراهی نوجوانان در مسیر خودشناسی و خودسازی است چرا که هر انسان باید ارزش و کرامت خود را بشناسد، همت خود را بیدار کند و نه تنها خود مسیرش را بیابد بلکه چراغ راه دیگران قرار گیرد.
انتشار کتاب خودت را صدا کن بهانهای بود تا در گفتگو با نگارنده کتاب که چند سالی است در حوزه نوجوان به کار تخصصی میپردازد با دنیای حساس و سرنوشتساز نوجوانی بیشتر آشنا شویم.
زهرا نجفی شلمزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نوجوان در فصل حساسی از زندگی به سر میبرد که باید او را کمک کنیم تا بتواند خود را بشناسد، اظهار کرد: نوجوان باید نسبت به هویت و ارزشها و ظرفیتهای خود شناخت داشته باشد و کتاب «خودت را صدا کن» تلاشی برای این مهم با یک زبان ساده، صمیمی و عمیق است.
مسئول بنیاد نوجوان استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این کتاب تلاش دارد تا نوجوان بتواند خودش را بشناسد و چه بسا خودش را به دیگران معرفی کند، ادامه داد: این کتاب در پنج فصل و ۸۰ صفحه نگاشته شده است. این فصلها شامل «خودشناسی»، «آغاز خودسازی»، «رسیدن به کمال، کرامت و عزت، صبر و استقامت»، «پرهیز از عجله، بلندهمتی و اراده داشتن» و «گذشت و ایثار» است.
نجفی با تصریح اینکه کتاب خودت را صدا کن در قالب یک گفتگوی صمیمی نگاشته شده است، افزود: ایده نوشتن کتاب از تجربه زیسته با نوجوانان حاصل شد که قریب به هشت سال کار تخصصی در حوزه نوجوان، پشتوانه علمی و تجربی نگارش کتاب شد.
وی ادامه داد: در طی این هشت سال و ارتباط و تعامل میدانی بیوقفه با دختران ۱۵ و ۲۵ ساله متوجه شدم که غالب نوجوانان و حتی جوانان ما ذهنیت کافی درباره هویت خود دچار گمگشتگی هستند. این افراد غالباً ابهامات و پرسشهای یکسانی داشته و به دنبال ایناند که بدانند من کیستم، چگونه و چرا باید زندگی کنم، چرا من دختر هستم و پسر نشدم و سوالاتی از این دست دارند.
مسئول مقر دختران انقلاب و دختران حاج قاسم شهرستان کیار افزود: همین سوالات مبنای گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه مفصل من با دختران میشد و با هم تلاش میکردیم که به این پرسشها با همدیگر پاسخ بدهیم. حاصل این گفتگوها و تعاملات در کتاب خودت را صدا کن گنجانده شده است که قطعاً میتواند پاسخ خیلی از نوجوانان را بدهد.
نوجوانان درباره دغدغههای خود دست به قلم شوند
نجفی تصریح کرد: در پایان هر فصل کتاب، یک تکلیف را برای خوانندگان تعیین کردم و از آنان خواستم در خصوص نیازها و انتظارات خود دست به قلم بشوند و برداشت خود را بنویسند.
نویسنده کتاب خودت را صدا کن در پاسخ به این پرسش که انتظار دارید خواننده این کتاب چه تواناییهایی را با مطالعه آن کسب کند، گفت: تنها انتظارم این است که نوجوان با مطالعه کتاب تلنگری بخورد و مراجعهای به درون خود داشته باشد و به این نتیجه برسد که گمشده او چه چیزی میتواند باشد. یکی ممکن است بگوید گمشده من عزت نفس است یا دیگری آرامش را گمشده خودش بداند. از نوجوان میخواهم که تا دیر نشده فکری برای گمگشتگی خودش کند و اجازه ندهد دیر شود.
نجفی ادامه داد: در مقدمه کتاب تأکید میکنم «من» هم دوره نوجوانی را گذراندم و خیلی نکات باید به من گفته میشد که هیچگاه گفته نشد تا بدانم و زندگی من تحتالشعاع قرار گیرد، مسیرم را بشناسم، درست انتخاب کنم، آگاهانه قدم بردارم و کاری را انجام دهم.
وی با تأکید بر اینکه این کتاب در پی رساندن نوجوان به خودشناسی است، بیان کرد: مخاطب این کتاب نوجوانانی هستند که دنبال چراغی یا پرتو نوری میگردند تا مسیر درست را انتخاب کنند و پیش بروند؛ انتظارم این است که نوجوان به حدی از توانمندی برسد که کمتر تحت تأثیر الگوهای رسانهای جهانی قرار گیرد و هویت اصیل خود را فراموش نکند.
این نویسنده و پژوهشگر حوزه نوجوان با بیان اینکه باید جایگاه دختر و پسر نوجوان به نحو صحیح به او یادآوری شود، اضافه کرد: کتاب سعی دارد الگوهای صحیح دختر خوب بودن و ماندن را به دست مخاطب دهد. نوجوان امروز در اغلب موارد اصلاً نصیحتپذیر و حرفشنو نیست و با نصیحت و باید و نباید کردن بزرگترها اصلاح و تربیت نمیشود چرا که خود در معرض انبوه دادهها و بمباران رسانهای قرار دارد.
جایگاه نوجوان به طور صحیح به او یادآوری شود
نجفی اظهار کرد: پدر و مادر هر چقدر هم که مراقب نوجوان خود در خانه و مدیر و معلمان هرچقدر مراقب او در مدرسه باشند اما در نهایت نوجوان ناگزیر از زیست اجتماعی است که در معرض انواع محتواهای فکری قرار میگیرد و این مراقبتهای والدین و معلمان رنگ میبازد. تنها راهکار جلوگیری یا تقلیل آسیب این است که نوجوان خودش مراقب خودش باشد، در مواقع بحرانی بتواند خود را مدیریت کند و راه صحیح را برگزیند که همه اینها در پرتو خودشناسی، شناخت هویت و آگاهی بر ظرفیتها و توانمندیها و ضعفهای خودش حاصل میشود.
وی با یادآوری اینکه این کتاب اساساً برای دختران نوجوان نگارش شده است، ادامه داد: جلد دوم کتاب به زودی برای نوجوانان پسر منتشر خواهد شد؛ البته طبیعی است که والدین و نیز معلمان و مربیان تربیتی هم میتوانند این کتاب را مطالعه کنند و با جزئیات و پیچیدگی دنیای نوجوانی آشنا شوند. این آشنایی قطعاً در نوع رفتار بزرگترها با نوجوانان بسیار تعیینکننده و کارگشا خواهد بود.
نجفی در پایان با تأکید بر اینکه کتاب خودت را صدا کن سخنی از در نوجوانان برای نوجوانان است، گفت: امید است حرفها و گفتگوهایم با نوجوانان در این چند سال برای دیگر نوجوانان کشورم مفید و کارگشا باشد و مطالعه این کتاب سهمی هر چند کوچک در بالندگی و رشد نوجوانان مستعد و خلاق این مرز و بوم داشته باشد.
