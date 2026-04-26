  1. استانها
  2. خوزستان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

باغات در اراضی شیب‌دار خوزستان با نهال رایگان توسعه می یابد

اهواز – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: ۱۳ هزار و ۸۰۰ اصله نهال از اعتبارات استانی تأمین و به صورت رایگان بین متقاضیان مناطق مستعد استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ساکی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: این میزان نهال برای توسعه حدود ۷۰ هکتار باغات در قالب طرح‌های مشارکتی اختصاص یافته و در راستای تولید محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اجرا شده است.

وی بیان کرد: انواع ارقام مرکبات، انجیر آبی، انگور دیم و زیتون از جمله نهال‌های توزیع شده هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: ایجاد اشتغال‌های خرد و پایدار، جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه باغداری حفاظتی در اراضی شیب‌دار از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

ساکی تأکید کرد: اجرای این برنامه نقش مؤثری در بهره‌برداری بهینه از اراضی مستعد و ارتقای سطح معیشت بهره‌برداران در مناطق هدف خواهد داشت.

کد مطلب 6811491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها