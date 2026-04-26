به گزارش خبرنگار مهر، عباس ساکی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای افزود: این میزان نهال برای توسعه حدود ۷۰ هکتار باغات در قالب طرحهای مشارکتی اختصاص یافته و در راستای تولید محصولات گرمسیری و نیمهگرمسیری اجرا شده است.
وی بیان کرد: انواع ارقام مرکبات، انجیر آبی، انگور دیم و زیتون از جمله نهالهای توزیع شده هستند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: ایجاد اشتغالهای خرد و پایدار، جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه باغداری حفاظتی در اراضی شیبدار از مهمترین اهداف اجرای این طرح به شمار میرود.
ساکی تأکید کرد: اجرای این برنامه نقش مؤثری در بهرهبرداری بهینه از اراضی مستعد و ارتقای سطح معیشت بهرهبرداران در مناطق هدف خواهد داشت.
