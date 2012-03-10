چهار هزار هکتار از اراضی ملی مستعد کشاورزی آماده واگذاری به مردم است

عزیز سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای بخشنامه جدید هیئت دولت مبنی بر توسعه اشتغال در بخش کشاورزی چهار هزار هکتار از اراضی ملی مستعد کشاورزی در شهرستان میناب شناسایی و برای واگذاری به مردم، یک هزار و 700 هکتار در بخش مرکزی، یک هزار و 300 هکتار در بخش توکهور و یک هزار هکتار در بخش سندرک میناب به جهاد کشاورزی این شهرستان تحویل داده شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی میناب از واگذاری 14 هزار هکتار از اراضی ملی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبرداد و هدف از واگذاری این اراضی را ساماندهی و حمایت از مسکن روستاییان عنوان کرد و اظهار داشت: این اراضی ملی در 20 روستای شهرستان قرار دارد و از سال 88 تا کنون در اختیار بنیادمسکن شهرستان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: کاشت و توسعه جنگل حرا در سطح 50 هکتار از بندر کلاهی و با اعتباری بالغ بر 26 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی انجام شده است.

سیدی با اشاره به اینکه در طول هفته منابع طبیعی هشت هزار اصله نهال در سطح شهرستان کاشته می‌شود، اظهارداشت: این نهال‌ها شامل کونوکارپوس، گل شیشه شور، گل کاغذی و گونه‌های گرمسیری است.

وی از بهره‌برداری سد زیرزمینی سندرک در هفته منابع طبیعی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد و افزود: پروژه سد زیرزمینی برای نخستین بار در کشور به صورت پایلوت، در بخش سندرک شهرستان میناب اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: تا کنون دو سد زیرزمینی در بخش سندرک و روستای تمبو شهر سندرک اجرا شده است.