احتمال زنده ماندن زنان مبتلا به سرطان بیشتر از مردان است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که بیماران سرطانی زن در ۱۲ نوع مختلف سرطان پیشرفته، ۲۱ درصد کمتر از مردان در معرض خطر مرگ قرار دارند.

با این حال، محققان دریافتند که آنها ۱۲ درصد بیشتر در معرض عوارض جانبی ناشی از شیمی‌درمانی، پرتودرمانی و سایر درمان‌های مورد استفاده برای نجات جان خود هستند.

«ناتانش مودی»، محقق ارشد و مدرس داروشناسی در دانشگاه آدلاید استرالیا، در یک بیانیه خبری گفت: «زنان مزیت بقا را نشان دادند، اما به قیمت افزایش عوارض جانبی شدید ناشی از درمان.»

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های بیش از ۲۰ هزار بیمار سرطانی را در ۳۹ آزمایش، تجزیه و تحلیل کردند.

این آزمایش‌ها شامل ۱۲ نوع پیشرفته تومورهای جامد، از جمله سرطان ریه، روده بزرگ، ملانوما و سینه بود.

مودی گفت: «این نتایج شواهد روشنی ارائه می‌دهد که جنسیت، پیش‌بینی‌کننده کلیدی نتایج درمان سرطان است.»

وی در ادامه افزود: «جنسیت یک عامل بیولوژیکی اساسی است که بر عملکرد سیستم ایمنی، متابولیسم دارو، ترکیب بدن و زیست‌شناسی تومور تأثیر می‌گذارد. با این حال، علیرغم توصیه‌های طولانی مدت از سوی نهادهای نظارتی و تأمین مالی برای گزارش نتایج بر اساس جنسیت، هنوز در بسیاری از آزمایش‌ها به عنوان یک عامل فرعی در نظر گرفته می‌شود و به ندرت در خطر اولیه لحاظ می‌شود یا برای شخصی‌سازی تصمیمات درمانی استفاده می‌شود.»

محققان گفتند که در نظر گرفتن جنسیت در تصمیم‌گیری برای مراقبت از سرطان می‌تواند پیامدهای قدرتمندی برای نحوه توسعه و تجویز داروهای سرطان داشته باشد.