واکسن زونا در حفظ سلامت قلب بیماران قلبی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می دهند که بیماران قلبی که واکسن زونا دریافت کرده‌اند، تقریباً نصف افرادی که واکسینه نشده‌اند، دچار حملات قلبی، سکته مغزی و سایر موارد اورژانسی جدی قلبی می‌شوند.

دکتر «رابرت نگوین»، محقق ارشد و پزشک دانشگاه کالیفرنیا-ریورساید، خاطرنشان کرد: «در واقع، سطح محافظتی که بیماران قلبی از واکسن زونا به دست می‌آورند، با افزایش سلامتی ناشی از ترک سیگار برابری می‌کند.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «بارها و بارها مشخص شده است که این واکسن اثرات محافظتی قلبی برای کاهش حمله قلبی، سکته مغزی و مرگ دارد.»

نگوین در ادامه افزود: «با نگاهی به جمعیت پرخطر، یعنی افرادی که بیماری قلبی عروقی دارند، این اثرات محافظتی ممکن است حتی بیشتر از عموم مردم باشد.»

محققان گفتند که مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده، واکسن زونا را برای همه بزرگسالان ۵۰ سال به بالا و بزرگسالان جوان‌تر با سیستم ایمنی ضعیف توصیه می‌کند.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که زونا زمانی رخ می‌دهد که ویروس عامل آبله مرغان در بدن دوباره فعال شود.

این ویروس می‌تواند برای دهه‌ها پس از یک دوره آبله مرغان غیرفعال بماند و تنها زمانی که سیستم ایمنی فرد ضعیف می‌شود، دوباره ظاهر شود.

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که زونا می‌تواند باعث تشکیل لخته‌های خون در اطراف مغز و قلب شود و خطر حملات قلبی و سکته مغزی را افزایش دهد.

با محافظت در برابر زونا، تصور می‌شود که این واکسن در برابر این لخته‌ها نیز محافظت ایجاد می‌کند.

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های مربوط به تقریباً ۲۴۷۰۰۰ بزرگسال آمریکایی مبتلا به بیماری قلبی ناشی از گرفتگی عروق را تجزیه و تحلیل کردند. نیمی از آنها واکسن زونا را دریافت کرده بودند و نیمی دیگر دریافت نکرده بودند.

نتایج نشان داد که بیماران قلبی واکسینه شده، ۴۶ درصد کمتر احتمال دارد که در عرض یک سال پس از دریافت واکسن، دچار حمله قلبی، سکته مغزی یا سایر موارد اورژانسی قلبی شوند. همچنین، خطر کلی مرگ به هر دلیلی در آنها ۶۶ درصد کمتر بود.

با نگاهی دقیق‌تر به شرایط فردی، افرادی که علیه زونا واکسینه شده‌اند، ۳۲ درصد کمتر در معرض خطر حمله قلبی و ۲۵٪ کمتر در معرض خطر سکته مغزی یا نارسایی قلبی قرار دارند.

نگوین گفت: «واکسن‌ها یکی از مهم ترین داروهایی هستند که برای پیشگیری از بیماری داریم. گاهی اوقات بیماران در مورد اینکه آیا باید واکسن بزنند یا نه، مطمئن نیستند. این نتایج دلیل دیگری برای آنها فراهم می‌کند تا واکسن را انتخاب کنند.»

محققان گفتند که برای تأیید مزایای بلندمدت واکسیناسیون زونا، مطالعات بیشتری لازم است. مطالعات قبلی نشان داده است که اثرات محافظتی آن بر قلب ممکن است تا هشت سال ادامه داشته باشد.