ثبت بیش از ۲۴ هزار تماس با اورژانس قزوین در فروردین 

یوسف اکبری در گفتوگو با خبرنگار با اعلام آخرین آمار عملکرد حوزه عملیات اورژانس پیشبیمارستانی استان در فروردینماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی، مرکز دیسپچ اورژانس استان پاسخگوی ۲۴ هزار و ۱۶ تماس مردمی بوده است که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۲ تماس منجر به انجام مأموریتهای امدادی شده است.
وی با اشاره به تفکیک مأموریتهای انجامشده افزود: از مجموع مأموریتهای ثبتشده، ۳ هزار و ۷۴۸ مورد به فوریتهای غیرترافیکی اختصاص داشت و ۱۲۹۴ مورد نیز مربوط به حوادث ترافیکی بود. این آمار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از فعالیت همکاران ما همچنان معطوف به رسیدگی به بیماران قلبی، تنفسی و سایر موارد غیرتصادفی است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین در ادامه با تأکید بر اهمیت خدمات رسانی سریع در محل حادثه تصریح کرد: در طول فروردین ماه، کارشناسان فوریتهای پزشکی در ۶۲۱ مورد درمان سرپایی را در محل حادثه ارائه دادهاند و در ۲ هزار و ۶۱۴ مأموریت نیز اقدام به انتقال مصدومان و بیماران به مراکز درمانی استان کردهاند.
اکبری با ابراز تأسف از میزان مزاحمتهای تلفنی، خاطرنشان کرد: متأسفانه در این ماه شاهد ثبت ۱۱۱۰ مورد تماس مزاحمتآمیز با خطوط اضطراری ۱۱۵ بودهایم. این اقدام علاوه بر ایجاد وقفه در روند خدمترسانی به بیماران بدحال، فشار روانی مضاعفی را به کارشناسان دیسپچ تحمیل میکند.
وی همچنین به عملکرد ناوگان موتوری و ویژه اورژانس اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، تکنسینهای موتورلانس ۳۴۸ مأموریت را با هدف کاهش زمان رسیدن بر بالین بیمار و رفع ترافیک شهری به انجام رساندهاند. همچنین ۸ مأموریت نیز توسط اتوبوس آمبولانس ثبت شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شادروان صادق کلوندی، قهرمان فقید این عرصه، با اشاره به پویش «نه به تصادف»، از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار ترافیکی و تحمیل آلام جبرانناپذیر جلوگیری کنند.
نظر شما