آبگیری ۷۵ درصدی دریاچه مهارلو شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طباطبایی با اشاره به وضعیت تالابهای فارس گفت: خوشبختانه در فروردینماه امسال بارندگیهای خوبی را شاهد بودیم و برخی تالابها از جمله تالاب مهارلو معروف به تالاب صورتی تا ۹۰ درصد آبگیری شد و در حال حاضر حدود ۷۵ درصد آب دارد.
وی با اشاره به حضور پرندگان مهاجر در این تالاب ادامه داد: فلامینگوها نیز که در ایامی از سال به این تالاب سفر میکنند هماکنون حضور دارند و جلوه زیبایی به این تالاب بخشیدهاند.
مدیر امور تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به وضعیت دیگر تالابهای استان اظهار داشت: از آنجا که برداشت آبهای زیرزمینی بلای جان تالابها شده است و لذا برخی تالابهای ما فقط آبگیری سطحی دارند.
طباطبایی گفت: بسیاری از تالابهای ما عمدتا مشکل برداشت آب زیرزمینی دارند و زیربستر برخی از تالابها از بین رفته است و این سبب میشود آبگیری خوبی نداشته باشند.
وی ادامه داد: در همین بارندگیهای اخیر تالاب کافتر که آب شیرین هم دارد به دلیل خالی بودن زیربستر تا ۲۰ متر اصلا آبگیری نشد، تالاب پریشان هم به همین صورت بود.
متولی امور تالابهای محیط زیست فارس افزود: تالابهای طشک و بختگان نیز بیشاز ۱۰ متر زیربسترشان خالی است و برای همین بارندگیها بهعنوان مسکنی مقطعی عمل میکنند، بنابراین باید در بخش کشاورزی برای تامین آب چارهای بیندیشیم تا از برداشت اب زیرزمینی خودداری شده و تالابها به وضعیت پایدار برسند.
