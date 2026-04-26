تالاب قوپی باباعلی مهاباد میزبان ۱۰ هزار بال پرنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینه اظهار کرد: این پرندگان از گونه‌های آبزی و کنار آبزی شامل انواع چنگر، فلامینگو، خودکا معمولی و ابروسفید، اردک تاج‌دار، نوک خنجری و نوک پهن، دم‌سیا و آبچلیک و چوپا هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به شروع فصل لانه‌سازی و زادآوری احتمال دارد در روزهای آینده هم بر تعداد و هم بر تنوع پرندگان آبزی و کنارآبزی این تالاب افزوده شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: حضور این تعداد پرنده و تنوع گونه ها، طی ۲ دهه اخیر در تالاب بین المللی قوپی‌باباعلی این شهرستان کم نظیر بوده و همین امر باعث ابراز خوشحالی دوستداران محیط زیست و اهالی روستاهای این منطقه شده است.

وی افزود: از اسفند ماه سال گذشته در راستای تأمین حق‌آبه تالاب قوپی‌باباعلی و با همکاری مدیریت منابع آب مهاباد، تاکنون بیش از سه میلیون مترمکعب آب وارد این تالاب شده است.

سلیمانی با اشاره به وسعت این تالاب گفت: تالاب قوپی‌باباعلی با وسعت حدود ۵۰۰ هکتار و محدوده اکولوژیکی یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار، زیستگاه گونه‌های متنوعی از پرندگان است که از جمله آنها می‌توان به اردک سرسبز، سرحنایی، آنقوت، انواع غاز، فلامینگو و تنجه اشاره کرد.

وی ادامه داد: این تالاب یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی در منطقه و در فهرست کنوانسیون رامسر نیز به ثبت رسیده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از اهالی روستاهای این منطقه خواست در این فصل که پرندگان مشغول لانه سازی و زادآوری هستند از ترددهای اضافی و ایجاد مزاحمت برای این مهمانان بهاری تالاب خودداری کنند

تالاب قوپی‌باباعلی در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال‌شرق مهاباد و در مسیر جاده مهاباد به میاندوآب قرار دارد. در این شهرستان علاوه بر تالاب‌های بین‌المللی کانی‌برازان و قوپی‌باباعلی، تالاب‌های دائمی و فصلی متعددی وجود دارد که هر سال در فصل‌های پاییز و بهار میزبان پرندگان مهاجر هستند.