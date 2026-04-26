پویش ایران همدل با هزار و یک قلک در قم اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق قمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی مجموعه‌ای با عنوان پلاک ۳۱۳ در بلوار شهید کبیری قم، اظهار کرد: این موقعیت با هدف تجمیع فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای متنوع مردم شکل گرفته و در آن غرفه‌های مختلفی برای ارائه خدمات گوناگون پیش‌بینی شده است.



وی با تشریح بخشی از کارکردهای این مجموعه افزود: در پلاک ۳۱۳، علاوه بر برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آیینی، خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و درمانی نیز به صورت مستمر ارائه می‌شود و استیج مرکزی آن هر شب میزبان برنامه‌های متنوع هنری و حماسی است.



مدیر کانون فرهنگی هنری بقیه‌الله (عج) در ادامه به پویش مردمی ایران همدل اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، هزار و یک قلک میان مردم توزیع و به‌صورت هدفمند کدگذاری شد تا کمک‌های مردمی برای حمایت از هموطنان آسیب‌دیده از جنگ جمع‌آوری شود.



وی افزود: این اقدام با رویکردی مبتنی بر نیازسنجی دقیق طراحی شده است، چراکه در شرایط فعلی، دامنه آسیب‌ها تنها محدود به اقشار کم‌برخوردار نیست و بخش‌هایی از مشاغل و واحدهای تولیدی نیز دچار آسیب شده‌اند.



قمی ادامه داد: پس از تکمیل فرآیند جمع‌آوری کمک‌ها، در آیینی نمادین با نصب پرچم‌های آمریکا و اسرائیل، قلک‌ها شکسته شد تا هر قلک به نمادی از مقابله با دشمن و همدلی با مردم تبدیل شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی مدرسه همدلی در این مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به استمرار آموزش مجازی و افت کیفیت یادگیری در میان برخی دانش‌آموزان، فضایی برای برگزاری کلاس‌های حضوری و رفع اشکال در پلاک ۳۱۳ فراهم شد.



مدیر کانون فرهنگی هنری بقیه‌الله (عج) افزود: در این طرح، با هماهنگی مدارس منطقه، معلمان به‌صورت روزانه در محیطی مجهز به امکانات آموزشی حضور یافته و به دانش‌آموزان خدمات آموزشی ارائه می‌دهند.



وی گفت: ارتباط مستقیم میان معلم و دانش‌آموز، که در آموزش مجازی تا حدی کمرنگ شده، در این فضا احیا شده و نقش مؤثری در ارتقای سطح یادگیری ایفا می‌کند.



قمی همچنین به دیگر بخش‌های فعال در این مجموعه اشاره کرد و افزود: غرفه ویژه کودکان، خدمات پزشکی با حضور پزشکان متخصص در حوزه‌های مختلف، مشاوره روانشناسی و مامایی، از جمله بخش‌هایی است که با مشارکت خیرین و به‌صورت رایگان به مردم ارائه می‌شود.



وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی نیز کافه گفت‌وگوی نور و کافه ویژه دختران راه‌اندازی شده که در آن برنامه‌های روایتگری و نشست‌های تبیینی برگزار می‌شود.



مدیر این مجموعه به غرفه نذر کتاب نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش، کتاب‌ها با رویکردی متفاوت عرضه می‌شود و مخاطبان می‌توانند به میزان تمایل خود هزینه پرداخت کنند که عواید آن صرف کمک به آسیب‌دیدگان جنگ خواهد شد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه پلاک ۳۱۳ بستری برای تقویت مشارکت اجتماعی، گسترش ارتباطات مردمی و پیوند میان خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان فراهم کرده و پویش قلک‌های همدلی یکی از شاخص‌ترین اقدامات آن به شمار می‌رود.