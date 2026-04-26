به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز با تبیین وضعیت جذب اساتید در دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار داشت: علی‌رغم تکلیف قانونی مبنی بر انتشار دو فراخوان سالانه توسط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴ موفق به انتشار فراخوان جذب هیئت علمی نشد.

موانع اداری در مسیر صدور مجوزها

معاون وزیر بهداشت درباره دلایل این وقفه تصریح کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مجوزهای لازم از سوی «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» صادر نشده است. این در حالی است که مسئولان این دو سازمان بارها به‌صورت شفاهی قول مساعدت برای صدور مجوز استخدام پیمانی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت را داده بودند.

وی با انتقاد از پیچ‌وخم‌های اداری موجود افزود: باید توجه داشت که اغلب متقاضیان شرکت در فراخوان، هم‌اکنون در قالب تعهدات یا قرارداد در دانشگاه‌ها مشغول به خدمت هستند؛ بنابراین جذب آن‌ها لزوماً به معنای ورود نیروی جدید به بدنه دولت نیست، بلکه تثبیت وضعیت نیروهای متخصص فعلی است.

چالش کمبود استاد و افزایش ظرفیت دانشجو

چنگیز با اشاره به مصوبات افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندان‌پزشکی، نسبت به تبعات کمبود استاد هشدار داد و گفت: مقرر بود متناسب با افزایش ظرفیت دانشجو، فرآیند جذب هیئت علمی علوم پزشکی کشور با سرعت و وسعت بیشتری انجام شود، اما اطاله فرآیند بین دو سازمان مذکور، این مسیر را با تأخیر مواجه کرده است.

پیام به متقاضیان و اساتید منتظر

معاون آموزشی وزارت بهداشت با ابراز تأسف و درک متقابل نسبت به وضعیت بلاتکلیفی اساتید و دوگانگی میان ماندن در بخش دولتی یا خروج به سمت بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: ما مجدانه پیگیر دریافت مجوزها هستیم تا به محض ابلاغ، فراخوان را منتشر کنیم. از اساتید فرهیخته انتظار داریم همچون گذشته با نگاهی عاشقانه به حرفه معلمی، نظام آموزش عالی سلامت را در این مسیر یاری کنند.