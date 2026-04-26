به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر گفت: تفاهمنامه چهارجانبه بین «اداره کل راه و شهرسازی»، «اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس»، «سازمان مدیریت و برنامهریزی» و «اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان» و به منظور شتاببخشی به ساخت فضاهای آموزشی در پروژههای نهضت ملی مسکن و تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن مهر به امضا رسید.
وی با بیان اینکه لیست ۵۷ باب مدرسه مورد نیاز در اراضی طرحهای حمایتی مسکن نهایی شده است گفت: در این میان، احداث ۱۴ مدرسه ۱۲ کلاسه در "کوی زیتون"، ۱۰ مدرسه دوازده کلاسه در "کوی ثمین ۳" و ۱۵ مدرسه در "کوی ارم" از بزرگترین بخشهای این پروژه به شمار میرود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به تامین اعتبار موردنیاز این طرح ها از ۳ منبع افزود: ۵۰ درصد اعتبار اولیه از سوی اداره کل راه و شهرسازی، ۲۵ درصد از محل مولدسازی املاک و اراضی با کاربری آموزشی آموزش و پرورش و ۲۵ درصد باقیمانده هم از محل اعتبارات منابع عمومی (ملی و استانی) تامین خواهد شد.
شاهین فر از تعیین تکلیف مدارس نیمه تمام مسکن مهر در این تفاهم نامه هم خبر داد و گفت: طبق برآوردها، بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای شاخصی همچون "مدرسه ۳۶ کلاسه سبز گلشهر"، مدارس کوی نصر و پونک تخصیص می یابد تا پرونده مدارس نیمهتمام این مناطق پس از سالها بسته شود.
وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان موظف به تخصیص و انتقال مالکیت اراضی با کاربری آموزشی شده است افزود: مسئولیت تهیه طرح، برگزاری مناقصات، انتخاب پیمانکار و نظارت عالی فنی بر اجرای پروژهها هم بر عهده اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه این تفاهمنامه در ۱۲ ماده تنظیم شده که پس از تایید سازمان ملی زمین و مسکن وارد فاز اجرایی میشود گفت: انتظار میرود با اجرای آن، دغدغه خانوادههای ساکن در سایتهای جدید مسکن استان زنجان بابت دسترسی به فضاهای آموزشی استاندارد بهطور کامل رفع شود.
