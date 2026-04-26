خرید تضمینی برگ سبز چای آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور از خرید ۲۵۶ تن برگ سبز چای خبر داد و گفت: با آغاز خرید تضمینی برگ سبز، از ابتدای اردیبهشت تاکنون ۲۵۶ تن برگ سبز چای درجه یک به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است.

وی افزود: تا امروز ۱۵۰ کارخانه فرآوری چای برای خرید برگ سبز چای از چایکاران با سازمان چای قرارداد بسته‌اند که از این تعداد، ۶۰ کارخانه خرید برگ سبز را از چایکاران شمال آغاز کرده‌اند.

رئیس سازمان چای کشور همچنین از استحصال ۵۸ تن چای خشک از محصول امسال باغ‌های شمال کشور در کارخانه‌های چای‌سازی تا امروز خبر داد.