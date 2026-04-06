قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، گفت: بر اساس اعلام شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک، با افزایش ۷۱ و ۵ دهم درصدی در مقایسه با پارسال، ۴۲ هزار تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شود.

وی با اشاره به افزایش ۶۶ و ۶ دهم درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو در مقایسه با سال گذشته، افزود: امسال قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو از چایکاران به ۳۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه سهم دولت از نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای برای امسال هم ۲۵ درصد و ۷۵ درصد بقیه سهم کارخانجات است، گفت: عقد قرارداد با کارخانجات چای‌سازی برای خرید برگ سبز چای نیز از ۲۰ فروردین آغاز می‌شود.